警暴示威風潮引發大眾關注系統性種族主義（視頻）

明尼蘇達州警察施暴引發全國動亂,許多人怪罪因為美國存在系統性種族主義(systemic racism),甚麼是系統性種族主義?

系統性種族歧視是指財富差距、就業、住房歧視,政府監視、監禁、逮捕毒品、逮捕移民、嬰兒死亡率等等,出現在社會生活以及機構中.

Santa Clara大學族裔研究教授James Lai說,其中George Floyd事件反應出,美國司法制度長期存在針對非洲裔的系統性歧視。

賴教授說:「如果我們光是看司法制度的系統性歧視,你就會發現很多不公平,同一年紀黑人被捕次數是白人4倍,一旦被捕,就會演變成白人跟黑人判刑不平等,同樣罪行甚至更嚴重罪行,白人通常比黑人坐牢時間短。

賴教授提到,這種歧視不是針對個人,而是存在機構之中。

賴教授說:「被起訴的4名警察中,其中一名是亞裔,怎麼可能呢?這不是被歧視嗎?我認為這就是系統歧視的一部分,有可能是黑人、白人,或是亞裔戴著警徽執法過當,這樣的問題以前早就發生,跟個人無關,是制度性的問題。」

賴教授說,這次的黑人生命寶貴運動引起全國性的示威,主要原因是:「我想這件事是長久累積起來的,大家認為夠了,不能再繼續這樣下去。」

他參加上周末在Cupertino舉行的示威,看到很多年輕的亞裔參與。

賴教授說:「我們不能對此保持沉默,因為我們當中也很複雜,就像我說的,我們都是這種多種族組織的一部分,很多華人自以為是絕緣體,這不會影響我,我不是種族主義者,我不會這樣做,即使我支持黑人生命寶貴運動,我們還要做更多。」

他也知道很多華裔對非洲裔印象不好,因為媒體經常報導很多在大城市的華裔,經常是非洲裔犯罪的受害者。

賴教授說:「對於那些華人移民,我想說的是去理解這些問題,試圖了解,傾聽,並向其他社群學習,我也想對這個大城市的非裔、拉丁美洲裔和其他群體說同樣的話,因為這是雙向的,他們彼此有根深蒂固的刻板印象,非洲裔人經常將亞裔的小業主,視為入侵那裡的社區的人,由於他們的日常互動,彼此之間有刻板觀念,實際上他們可能比差異具有更多的共通性。」

