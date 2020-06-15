警暴示威風潮引發大眾關注系統性種族主義（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

明尼蘇達州警察施暴引發全國動亂，許多人怪罪因為美國存在系統性種族主義（systemic racism），甚麼是系統性種族主義？

系統性種族歧視是指財富差距、就業、住房歧視，政府監視、監禁、逮捕毒品、逮捕移民、嬰兒死亡率等等，出現在社會生活以及機構中．

Santa Clara大學族裔研究教授James Lai說，其中George Floyd事件反應出，美國司法制度長期存在針對非洲裔的系統性歧視。

賴教授說：「如果我們光是看司法制度的系統性歧視，你就會發現很多不公平，同一年紀黑人被捕次數是白人4倍，一旦被捕，就會演變成白人跟黑人判刑不平等，同樣罪行甚至更嚴重罪行，白人通常比黑人坐牢時間短。

賴教授提到，這種歧視不是針對個人，而是存在機構之中。

賴教授說：「被起訴的4名警察中，其中一名是亞裔，怎麼可能呢？這不是被歧視嗎？我認為這就是系統歧視的一部分，有可能是黑人、白人，或是亞裔戴著警徽執法過當，這樣的問題以前早就發生，跟個人無關，是制度性的問題。」

賴教授說，這次的黑人生命寶貴運動引起全國性的示威，主要原因是：「我想這件事是長久累積起來的，大家認為夠了，不能再繼續這樣下去。」

他參加上周末在Cupertino舉行的示威，看到很多年輕的亞裔參與。

賴教授說：「我們不能對此保持沉默，因為我們當中也很複雜，就像我說的，我們都是這種多種族組織的一部分，很多華人自以為是絕緣體，這不會影響我，我不是種族主義者，我不會這樣做，即使我支持黑人生命寶貴運動，我們還要做更多。」

他也知道很多華裔對非洲裔印象不好，因為媒體經常報導很多在大城市的華裔，經常是非洲裔犯罪的受害者。

賴教授說：「對於那些華人移民，我想說的是去理解這些問題，試圖了解，傾聽，並向其他社群學習，我也想對這個大城市的非裔、拉丁美洲裔和其他群體說同樣的話，因為這是雙向的，他們彼此有根深蒂固的刻板印象，非洲裔人經常將亞裔的小業主，視為入侵那裡的社區的人，由於他們的日常互動，彼此之間有刻板觀念，實際上他們可能比差異具有更多的共通性。」

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