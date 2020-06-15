南加白人女人涉多次用種族歧視語句辱罵亞裔（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

在南加州洛杉磯縣沿海城市Torrance，一個白人女人被人拍攝到多次用種族歧視的字句，辱罵當地的亞裔和華裔居民，Torrance市長表示，警方已經就事件展開調查。

Torrance一名華裔男人和他11歲的兒子，上周四早上到公園散步時，遇上該名白人女人，並被辱罵。

華裔男人說：「ok，所以你是在發表種族歧視言論嗎？」

白人女人說：「你知道多少人受不了你們在此嗎？

華裔男人說：「噢，ok，很好。」

白人女人說：「你們玩遊戲，我們不玩遊戲，那麼你又在玩甚麼遊戲？我玩的遊戲是你會（粗口）死掉。」

白人女人續道：「你能聽懂嗎？中國佬？

華裔男人說：「尊重，要尊重別人。

白人女人說：「我聽不懂你在說什麼，中國佬！」

白人女人續說：「你知道我家人是誰嗎？你知道你家人是誰嗎？回到你家人哪裡吧，這是來自你的政府。」

華裔男人說：「尊重點，女士。」

回家去！」

華裔男人說，最不好的是當時兒子也在場。

華裔男人說：「用種族歧視子句辱罵未成年人是完全另一回事，他們需要受到保護。」

然後網上出現另一段片，顯示同一個女人辱罵另一名亞裔。*

Kayceelyn Salminao看本地新聞時聽到，去年10月在一個公廁內推她到地上的女人的聲音。

Salminoa說：「瘋婦指著我說，你最好不要（粗口）走近我，否則（會有行動），我當然站起來，那時候她就動手扯著我頭髮，推倒我並開始拳打我頭部後面。」

她當時為一個被這女人用言語攻擊的清潔工出頭。

她事後有報警，不過就不知道警方是否有採取任何行動。

Salminoa說：「這是你不會忘記的聲音，不會忘記的面孔，尤其是在她那樣對我之後。」

華裔男人說：「在2020年，沒有人應該聽到這些種族歧視謾罵。」

華裔男人的兒子說*我爸很無辜，他沒有做錯事，我很困惑。」

這個男人第一次要向兒子解釋種族主義是什麽。

華裔男人說：「不要被這種片面事件打擊到，但與此同時，這就是現實，所以我們要糾正事情，繼續抗爭。」希望其他人無需再承受那個女人的辱罵。

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