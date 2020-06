南加白人女人涉多次用種族歧視語句辱罵亞裔（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

在南加州洛杉磯縣沿海城市Torrance,一個白人女人被人拍攝到多次用種族歧視的字句,辱罵當地的亞裔和華裔居民,Torrance市長表示,警方已經就事件展開調查。

Torrance一名華裔男人和他11歲的兒子,上周四早上到公園散步時,遇上該名白人女人,並被辱罵。

華裔男人說:「ok,所以你是在發表種族歧視言論嗎?」

白人女人說:「你知道多少人受不了你們在此嗎?

華裔男人說:「噢,ok,很好。」

白人女人說:「你們玩遊戲,我們不玩遊戲,那麼你又在玩甚麼遊戲?我玩的遊戲是你會(粗口)死掉。」

白人女人續道:「你能聽懂嗎?中國佬?

華裔男人說:「尊重,要尊重別人。

白人女人說:「我聽不懂你在說什麼,中國佬!」

白人女人續說:「你知道我家人是誰嗎?你知道你家人是誰嗎?回到你家人哪裡吧,這是來自你的政府。」

華裔男人說:「尊重點,女士。」

回家去!」

華裔男人說,最不好的是當時兒子也在場。

華裔男人說:「用種族歧視子句辱罵未成年人是完全另一回事,他們需要受到保護。」

然後網上出現另一段片,顯示同一個女人辱罵另一名亞裔。*

Kayceelyn Salminao看本地新聞時聽到,去年10月在一個公廁內推她到地上的女人的聲音。

Salminoa說:「瘋婦指著我說,你最好不要(粗口)走近我,否則(會有行動),我當然站起來,那時候她就動手扯著我頭髮,推倒我並開始拳打我頭部後面。」

她當時為一個被這女人用言語攻擊的清潔工出頭。

她事後有報警,不過就不知道警方是否有採取任何行動。

Salminoa說:「這是你不會忘記的聲音,不會忘記的面孔,尤其是在她那樣對我之後。」

華裔男人說:「在2020年,沒有人應該聽到這些種族歧視謾罵。」

華裔男人的兒子說*我爸很無辜,他沒有做錯事,我很困惑。」

這個男人第一次要向兒子解釋種族主義是什麽。

華裔男人說:「不要被這種片面事件打擊到,但與此同時,這就是現實,所以我們要糾正事情,繼續抗爭。」希望其他人無需再承受那個女人的辱罵。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。