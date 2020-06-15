T-Mobile出現網絡故障 全美各地用戶無法撥打電話

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全美最大流動電訊商之一T-Mobile周一出現網絡故障，全美各地都有用戶報稱無法撥打或接通電話。

T-Mobile科技總裁Neville Ray周一美西時間下午1時左右發推文，指工程師正在搶修語音及數據問題，至下午3時再發推文，指數據服務已修復，但語音和短訊服務仍在搶修中，他建議用戶暫時使用WhatsApp、iMessage等通訊服務。

Ray表示，全美各地都有用戶報稱服務受阻，但暫時未知影響範圍有多大。

AT&T與Verizon則表示，它們的網絡系統運作正常，但如果用戶要打給T-Mobile的用戶，或正在等候T-Mobile用戶的來電，則服務會受阻。

T-Mobile在2014年8月曾因為兩度出現故障，合共歷時3小時，導致用戶在這段期間無法致電911求助，T-Mobile因此被罰款1,750萬元。

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