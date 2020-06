T-Mobile出現網絡故障 全美各地用戶無法撥打電話

【KTSF】

全美最大流動電訊商之一T-Mobile周一出現網絡故障,全美各地都有用戶報稱無法撥打或接通電話。

T-Mobile科技總裁Neville Ray周一美西時間下午1時左右發推文,指工程師正在搶修語音及數據問題,至下午3時再發推文,指數據服務已修復,但語音和短訊服務仍在搶修中,他建議用戶暫時使用WhatsApp、iMessage等通訊服務。

Ray表示,全美各地都有用戶報稱服務受阻,但暫時未知影響範圍有多大。

AT&T與Verizon則表示,它們的網絡系統運作正常,但如果用戶要打給T-Mobile的用戶,或正在等候T-Mobile用戶的來電,則服務會受阻。

T-Mobile在2014年8月曾因為兩度出現故障,合共歷時3小時,導致用戶在這段期間無法致電911求助,T-Mobile因此被罰款1,750萬元。

