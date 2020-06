舊金山餐廳恢復戶外堂食 周一重開室內購物

【KTSF】

加州周六多3,660人感染新型肺炎,累計個案達145,643宗,死亡人數接近5,000人。

灣區方面,Alameda縣總數已經超過4,200宗,舊金山和Contra Costa縣周六各自都是多44人確診,Santa Clara縣就再多43人確診。

舊金山上周五開始重開餐廳的戶外堂食服務,不少民眾終於可以再次感受出外用餐的滋味,有餐廳將餐桌擺放在馬路的咪錶位中,雖然要夾在車輛中間用餐,但有顧客表示,只要食物好吃就無所謂,另外有顧客覺得這樣更有歐陸風味。

市府規定餐廳可以提出申請,在部份行人路、馬路,或者公園等的戶外空間擺餐桌,每桌不得超過6個人,離開座位時必須戴口罩,職員都要經常清潔消毒。

舊金山星期一將會開放商場和零售店室內購物等更多商業,菜單都要通過在網上閱讀。

另一方面,北灣Napa和Sonoma縣獲准重開酒莊的試酒室,不過必須符合一系列衛生指引,包括要在自己車中等位。

有酒莊表示,已經有多人預約,Napa縣府表示,自從疫情以來損失近8,000幾份工,因此很高興可以復市。

