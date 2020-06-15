舊金山餐廳恢復戶外堂食 周一重開室內購物

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加州周六多3,660人感染新型肺炎，累計個案達145,643宗，死亡人數接近5,000人。

灣區方面，Alameda縣總數已經超過4,200宗，舊金山和Contra Costa縣周六各自都是多44人確診，Santa Clara縣就再多43人確診。

舊金山上周五開始重開餐廳的戶外堂食服務，不少民眾終於可以再次感受出外用餐的滋味，有餐廳將餐桌擺放在馬路的咪錶位中，雖然要夾在車輛中間用餐，但有顧客表示，只要食物好吃就無所謂，另外有顧客覺得這樣更有歐陸風味。

市府規定餐廳可以提出申請，在部份行人路、馬路，或者公園等的戶外空間擺餐桌，每桌不得超過6個人，離開座位時必須戴口罩，職員都要經常清潔消毒。

舊金山星期一將會開放商場和零售店室內購物等更多商業，菜單都要通過在網上閱讀。

另一方面，北灣Napa和Sonoma縣獲准重開酒莊的試酒室，不過必須符合一系列衛生指引，包括要在自己車中等位。

有酒莊表示，已經有多人預約，Napa縣府表示，自從疫情以來損失近8,000幾份工，因此很高興可以復市。

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