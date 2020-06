【KTSF】

舊金山田德隆區是很多無家可歸者聚居的地方,市府必須在7月一個法律期限之前,清除街上的帳篷。

5月時,UC Hastings以及一群民眾入秉控告市府,要求市府改善田德隆區的衛生問題及清理街道,雙方隨後達成協議,市府必須在7月20號前移除街上七成的帳篷,將無家可歸者安置到酒店或安全的聚居地點。

該區市參事楊馳馬擔心,無家可歸人士中,只有三成符合資格被安置到酒店,因為目前規定必須要滿60歲,或有病在身才能獲安排入住酒店,但有數千人不合資格。

楊馳馬並表示,市府早就該有所行動,不應等到被告上法庭才開始安置行動。

市府在7月的期限過後,必須繼續移除剩下來的帳篷,安頓好無家可歸者。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。