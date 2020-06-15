菲律賓裔男子家門寫「Black Lives Matter」遭白人女子留難

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舊金山一名住在富人區Pacific Heights的菲律賓裔男子，在自己的家門上寫上「Black Lives Matter」（黑人生命寶貴）的字眼，被一名白人女人指他犯罪，並報警投訴他，事主認為這是另一宗岐視。

上星期二中午，住在Pacific Heights菲律賓裔男子James Juanillo，在他的家門前用粉筆寫上「黑人生命寶貴」的字句。

一對路過的白人夫婦上前接觸Juanillo，指這不是他的物業，並認為他這樣做涉嫌犯罪，最終夫婦報警投訴他。

二人之間的對話被拍下，並上傳到社交網站，引起很多網民的關注，在片段中聽到該名白人女子問：「這是你的物業嗎？」，並指「我們並沒有做錯事」，事主Juanillo回應指「我也沒有」，但白人女子說「你有做錯，因為這是私人地方」。

Juanillo表示，當時他的第一反應是，竟然又出現種族歧視，他從事幫人放狗的生意，並在這間屋住了18年。

Juanillo指，他認識在區內巡邏的警員，警員當日接報到場後，連警車也沒有下就離開了。

很多人在網上看過片段後，認出白人女子是一個護膚品牌LaFace的行政總裁Lisa Alexander，本地五號電視台曾嘗試多次聯絡Alexander，但未獲回覆。

提供化妝品配送服務的公司Birchbox隨即在社交網站上譴責Alexander的行為，並與其公司劃清界線。

Juanillo表示，作為一個菲律賓裔的同志，他過往亦經歷過同類的事件，他明明在自己的物業上寫字，但白人女子指這不是他的物業。

Juanillo亦指，如果Alexander願意過來他的家，與他對話，他樂意聽聽她的解釋，如果當中有誤會，或者會向她道歉。

網友指Alexander經營的公司LaFace護膚品網站已經關閉。

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