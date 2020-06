菲律賓裔男子家門寫「Black Lives Matter」遭白人女子留難

【KTSF】

舊金山一名住在富人區Pacific Heights的菲律賓裔男子,在自己的家門上寫上「Black Lives Matter」(黑人生命寶貴)的字眼,被一名白人女人指他犯罪,並報警投訴他,事主認為這是另一宗岐視。

上星期二中午,住在Pacific Heights菲律賓裔男子James Juanillo,在他的家門前用粉筆寫上「黑人生命寶貴」的字句。

一對路過的白人夫婦上前接觸Juanillo,指這不是他的物業,並認為他這樣做涉嫌犯罪,最終夫婦報警投訴他。

二人之間的對話被拍下,並上傳到社交網站,引起很多網民的關注,在片段中聽到該名白人女子問:「這是你的物業嗎?」,並指「我們並沒有做錯事」,事主Juanillo回應指「我也沒有」,但白人女子說「你有做錯,因為這是私人地方」。

Juanillo表示,當時他的第一反應是,竟然又出現種族歧視,他從事幫人放狗的生意,並在這間屋住了18年。

Juanillo指,他認識在區內巡邏的警員,警員當日接報到場後,連警車也沒有下就離開了。

很多人在網上看過片段後,認出白人女子是一個護膚品牌LaFace的行政總裁Lisa Alexander,本地五號電視台曾嘗試多次聯絡Alexander,但未獲回覆。

提供化妝品配送服務的公司Birchbox隨即在社交網站上譴責Alexander的行為,並與其公司劃清界線。

Juanillo表示,作為一個菲律賓裔的同志,他過往亦經歷過同類的事件,他明明在自己的物業上寫字,但白人女子指這不是他的物業。

Juanillo亦指,如果Alexander願意過來他的家,與他對話,他樂意聽聽她的解釋,如果當中有誤會,或者會向她道歉。

網友指Alexander經營的公司LaFace護膚品網站已經關閉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。