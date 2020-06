聯邦高院裁定同性戀及跨性別人士受民權法保護

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院周一裁決,同志和跨性別人士的就業是受到聯邦民權法的保護,換言之,不能因為他們的性別和性傾向而受到歧視,在職場失去工作,或者求職時遭到拒絕。

聯邦最高法院周一以6比3的票數裁定,同性戀者和跨性別人士在就業方面都受到聯邦法例保護,即是這些人士不會因為他們的性別和性傾向而失去工作,最高法院裁定,他們是受到1964年民權法Title VII的條文保護。

今次被認為是同志與跨性別人士最大的民權勝利之一,估計受影響的有810萬人。

保守派的首席大法官John Roberts和大法官Neil Gorsuch,聯同自由派的4名大法官達成今次的裁決。

由特朗普總統提名的、屬於保守派的大法官Gorsuch撰寫多數派意見時表示,在他的年代,幾乎沒有主要的聯邦法例支持1964年的民權法,但在這條民權法第七條的條文,國會認定,如果基於種族、膚色、宗教、性別或國家來源在工作場所受到歧視的話,就是違法。

Gorsuch指出,性傾向歧視本質上同性別歧視是一樣的事。

而政府方面在聆訊辯論時就表示,民權法第七章所指的性別歧視,是針對婦女而言,不涵蓋性傾向或跨性別。

今次的裁決也為較低層次法庭和州府官員提供指引和澄清。

有法律界人士指出,雖然本案適用於就業歧視問題,但其實它的應用和影響範圍廣泛,例如在住屋和教育方面同樣可供參考。

今次裁決被認為是特朗普政府和保守派人士的挫敗。

特朗普說:「有些人覺得驚訝,但他們已裁決,我們接受他們的決定,就是如此,我們尊重最高法院的決定,非常威力強大的決定,但他們就是這樣裁決。」

白宮的爭論點是,民權法不能伸展適用於自稱是性別身份認同和性傾向方面,在口頭爭論上,多名大法官都表達關注跨性別人士使用厠所問題,但在支持論點上,大法官Gorsuch認為,這個問題應該留待將來的案件來解決。

