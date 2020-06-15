Mountain View建築地盤最少10人確診新型肺炎

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南灣Mountain View有建築地盤爆發新冠疫情，最少10人確診，Santa Clara縣衛生局促請縣內所有建築地盤的負責人，必須要嚴格執行衛生指引。

縣衛生局指出，在地盤工作的工人必須嚴格遵守，保持社交距離的指引。

Mountain View一個工地有至少10人確診，曾經接觸他們的多達30人，另外，聖荷西兩個工人，Milpitas一個工地亦各自出現幾宗確診，令工地暫時關閉。

此外，全美超過12個州分，新冠病毒確診個案正在上升，包括德州、佛羅里達，以及北卡羅來納州等。

而在加州，官員就指近來確診數字上升，是因為洛杉磯增加了檢測的規模。

有專家表示，越來越多商鋪重開，亦很擔心疫情的爆發，因此專家警告，重啟經濟同樣要戴口罩，以及保持社交距離。

CDC表示，現時舉行的每一個公眾聚會，都有潛在感染病毒的風險。

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