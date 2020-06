Mountain View建築地盤最少10人確診新型肺炎

【KTSF】

南灣Mountain View有建築地盤爆發新冠疫情,最少10人確診,Santa Clara縣衛生局促請縣內所有建築地盤的負責人,必須要嚴格執行衛生指引。

縣衛生局指出,在地盤工作的工人必須嚴格遵守,保持社交距離的指引。

Mountain View一個工地有至少10人確診,曾經接觸他們的多達30人,另外,聖荷西兩個工人,Milpitas一個工地亦各自出現幾宗確診,令工地暫時關閉。

此外,全美超過12個州分,新冠病毒確診個案正在上升,包括德州、佛羅里達,以及北卡羅來納州等。

而在加州,官員就指近來確診數字上升,是因為洛杉磯增加了檢測的規模。

有專家表示,越來越多商鋪重開,亦很擔心疫情的爆發,因此專家警告,重啟經濟同樣要戴口罩,以及保持社交距離。

CDC表示,現時舉行的每一個公眾聚會,都有潛在感染病毒的風險。

