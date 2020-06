【KTSF】

南灣聖荷西市周一凌晨發生一宗致命車禍,造成一名男子死亡,肇事司機不顧而去。

警方於凌晨2時02分接獲舉報,車禍現場位於McLaughlin大街夾Algiers大街,男子被車撞後送院搶救,但抵院後不治。

警方稱,肇事車輛當時沿McLaughlin大街南行,撞上正在行人過馬路區過馬路的男子,肇事司機在車禍後逃離現場。

本案是今年聖荷西市發生的第23宗致命車禍,也是第10宗有路人死亡的車禍。

