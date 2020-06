【KTSF】

在疫情期間,東灣奧克蘭市(屋崙)暫停路邊停車收費,以及暫停對多數違規停車執法,不過市府宣布,為了配合商業重開,將從7月6號開始恢復路邊停車計時收費,以及多數的違規執法。

奧克蘭市府指出為了配合阿拉米達縣鬆綁居家令,並支持經濟復甦,決定從7月6號開始恢復路邊停車計時收費,好讓這些車位有效的流動,包括所有停車格,以及市府擁有的停車場,屆時將照正常收費。

另外,多數的違規停車執法也將恢復,例如在紅線、黃線、白線以及綠線區域停車,在殘障車位及消防栓違規停車,還有擋住人行道及路口等。

不過配合居家令繼續實施,有部分違規停車仍然暫停執法,包括居民停車許可、掃街期間的違法停車。

