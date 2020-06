研究指常戴口罩或遮蓋口鼻能有效預防第二波疫情（視頻）

【KTSF】

有研究報告指出,民眾如果繼續在公共場合任何時間戴口罩或遮蓋口鼻,能夠有效預防第二及第三波的疫情爆發。

根據英國劍橋和格林威治大學的研究指出,口罩對預防新一波爆發很重要,為確保病毒擴散幅度維持低水平,單靠居家令並不足夠,配合口罩才有效。

校方指出,公眾不論有無病徵,任何時間出外都戴口罩的話,可以大幅減低傳染率,防止在18個內再爆發疫情,同時提供到更多時間讓專家研發疫苗。

研究員又指出,不一定要外科口罩才有效,自家製的布料口罩同樣有效。

另外,史丹福大學一項研究指出,民眾可能日後可以自行抽取樣本測試新型肺炎,減低醫護人員染病風險。

研究團隊在一個流動測試站內,透過短片和一頁指引,教30個人如何自己使用棉簽抽取鼻孔樣本,醫護人員之後為他們抽取鼻腔和咽喉樣本作比較。

團隊發現,其中29人自行抽取的樣本,同醫護人員抽取的樣本,測試結果準確一致。

