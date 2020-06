【有線新聞】

北韓勞動黨中央委員會第一副部長、領袖金正恩妹妹金與正稱,現在到了與南韓一刀兩斷的時刻。

繼早前強烈譴責南韓縱容脫北者向北韓散播反朝傳單,切斷兩國通訊後,金與正表示,已指示對敵工作部門對南韓採取下一階段行動,不久將來會看到兩韓共同聯絡辦事處「支離破碎的悲慘情景」。

又稱下一步計劃是將對敵行動的行使權,交予北韓人民軍總參謀部,相信軍方將作出能平息國民憤怒的決斷。

南韓青瓦台早上召開國安會議,促請北韓恪守兩韓協議,軍方正密切注視人民軍動向。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。