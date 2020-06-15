外州遊客到夏威夷需強制隔離14天（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年暑假想在北美旅行的遊客仍有一些限制，尤其是夏威夷州，凡外州入境遊客，都要先強制隔離14天。

夏威夷州自從3月開始實施自我隔離措施，防控新型肺炎以來，期間已經幾次延長隔離政策，原本計劃於6月30日結束，但州府官員表示，強制隔離政策將延長至7月31日。

根據規定，外州或外國遊客抵達夏威夷任何一個機場後，會要求在隔離令上簽名，表示會遵守規定，並要告訴機場官員住在哪裡，之後由機場直接前往住宿目的地，14天內不准離開，違規者將罰款最高5,000元，還有可能監禁最多一年。

為嚴格執法，夏威夷州已爭取旅行供應商的協助，以便跟蹤訪客及其隔離情況，隔離令要求提供住宿的屋主，例如酒店、渡假公寓及民宿，如果發現租客違反隔離規定，必須通知執法部門。

此外，在自我隔離期間的遊客，也禁止租車，如果隔離者有預訂租車，也將被視為違反隔離令。

不過對於島內遊客，當局從6月16日起將取消州內各島之間的航空旅行限制，但遊客必須填寫一張新的健康表格，而且要接受篩查和體溫檢測。

夏威夷州目前有確診案例653宗，死亡案例17宗。

另一方面，美加邊境限制非必要旅行的禁令原本於6月21日結束，但據路透社的最新報導，當局有可能延長禁令至7月底，目前美加兩國只准許醫務人員、貿易及上下班的人過境。

另外，加拿大公民和永久居民，如果從美國返回加拿大，也要求自我隔離14天。

加拿大疫情高峰期是5月，至今有確診案例接近10萬宗，死亡案例超過8,000宗。

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