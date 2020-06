外州遊客到夏威夷需強制隔離14天（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年暑假想在北美旅行的遊客仍有一些限制,尤其是夏威夷州,凡外州入境遊客,都要先強制隔離14天。

夏威夷州自從3月開始實施自我隔離措施,防控新型肺炎以來,期間已經幾次延長隔離政策,原本計劃於6月30日結束,但州府官員表示,強制隔離政策將延長至7月31日。

根據規定,外州或外國遊客抵達夏威夷任何一個機場後,會要求在隔離令上簽名,表示會遵守規定,並要告訴機場官員住在哪裡,之後由機場直接前往住宿目的地,14天內不准離開,違規者將罰款最高5,000元,還有可能監禁最多一年。

為嚴格執法,夏威夷州已爭取旅行供應商的協助,以便跟蹤訪客及其隔離情況,隔離令要求提供住宿的屋主,例如酒店、渡假公寓及民宿,如果發現租客違反隔離規定,必須通知執法部門。

此外,在自我隔離期間的遊客,也禁止租車,如果隔離者有預訂租車,也將被視為違反隔離令。

不過對於島內遊客,當局從6月16日起將取消州內各島之間的航空旅行限制,但遊客必須填寫一張新的健康表格,而且要接受篩查和體溫檢測。

夏威夷州目前有確診案例653宗,死亡案例17宗。

另一方面,美加邊境限制非必要旅行的禁令原本於6月21日結束,但據路透社的最新報導,當局有可能延長禁令至7月底,目前美加兩國只准許醫務人員、貿易及上下班的人過境。

另外,加拿大公民和永久居民,如果從美國返回加拿大,也要求自我隔離14天。

加拿大疫情高峰期是5月,至今有確診案例接近10萬宗,死亡案例超過8,000宗。

