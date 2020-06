多州新型肺炎個案上升 專家警告或要調整重啟措施

【KTSF】

全國重啟經濟的步伐並無減慢,有19個州份確診個案出現增長趨勢,周五全國多了2.5萬幾人確診,衛生官員警告各州份,如果見到住院人數上升,可能要調整重啟措施。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci表示,如果各州不斷跳過抗疫階段,會增加新一波疫情爆發的風險。

有專家都表示,對於在目前還未有疫苗情況下,見近日多人聚集上街示威感到憂慮,他認為現在疫情在早階段,只有5至10%的人口感染,代表抗疫階段很漫長。

自從5月的亡兵紀念日長週末至今,多個州份的住院人數上升幾十宗,其中北卡羅萊納州是至疫情以來升幅最多,南卡羅萊納州的每日新增個案都有急升,佛羅里達州平均新增個案比6月頭升了近一倍,德州和阿肯色州周五都迎來疫情以來最高住院人數。

Facui警告,各州可能是時候減慢重啟經濟速度,做好追蹤確診者接觸史的工作,避免新一輪疫情爆發,俄勒岡州和猶他州已暫停復市。

在加州疫情最嚴重的洛杉磯,已經打算進入第三階段,重開健身室和電影電視製片業。

喬治亞州更打算在7月1號重開演唱會和商業峰會。

根據John Hopkins大學的數字,現時全國有200幾萬人感染新型肺炎,11.4萬人死亡,CDC早前預計在7月4號時,全國死亡人數會突破13萬人。

