多州新型肺炎個案上升 專家警告或要調整重啟措施

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全國重啟經濟的步伐並無減慢，有19個州份確診個案出現增長趨勢，周五全國多了2.5萬幾人確診，衛生官員警告各州份，如果見到住院人數上升，可能要調整重啟措施。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci表示，如果各州不斷跳過抗疫階段，會增加新一波疫情爆發的風險。

有專家都表示，對於在目前還未有疫苗情況下，見近日多人聚集上街示威感到憂慮，他認為現在疫情在早階段，只有5至10%的人口感染，代表抗疫階段很漫長。

自從5月的亡兵紀念日長週末至今，多個州份的住院人數上升幾十宗，其中北卡羅萊納州是至疫情以來升幅最多，南卡羅萊納州的每日新增個案都有急升，佛羅里達州平均新增個案比6月頭升了近一倍，德州和阿肯色州周五都迎來疫情以來最高住院人數。

Facui警告，各州可能是時候減慢重啟經濟速度，做好追蹤確診者接觸史的工作，避免新一輪疫情爆發，俄勒岡州和猶他州已暫停復市。

在加州疫情最嚴重的洛杉磯，已經打算進入第三階段，重開健身室和電影電視製片業。

喬治亞州更打算在7月1號重開演唱會和商業峰會。

根據John Hopkins大學的數字，現時全國有200幾萬人感染新型肺炎，11.4萬人死亡，CDC早前預計在7月4號時，全國死亡人數會突破13萬人。

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