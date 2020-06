國會兩黨尋共識解決警政中種族歧視問題

【KTSF 張麗月報導】

全美各地持續舉行的示威活動,無疑增加國會的壓力去解決警政中的種族歧視問題,對於這個備受爭議的議題,兩黨正在尋求共識。

面對近期的連串示威,抗議種族不公平和反對警察暴力,國會正採取行動尋求警政改革,兩黨已經取得部份共識,但仍然有分歧。

眾議院民主黨人較早時公布,國會的黑人黨團率先提出的警政改革建議。

參議院共和黨人也計劃未來幾天在參議院推出類似的法案,以確保執法人員和社區的安全。

目前兩黨在分享各個州之間執法官員的檔案紀錄,以及警隊的組成更能反映社區的面貌方面已經取得共識。

眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy暗示,民主黨人在某些方面取得共識,例如建議禁止警察使用壓頸方法來制服疑犯。

不過民主黨人呼籲成立聯邦警政標準,共和黨人就不同意,共和黨人主張用激勵方法,採用最有效的手法對付疑犯。

現時兩黨都不贊成截斷警隊的經費來資助社會服務,而白宮正研究一項行政命令,就警隊使用武力的問題訂立標準,當中包括為暴力降溫的策略。

