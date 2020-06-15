聯邦疾控中心警告新型肺炎疫情仍處大流行階段

【KTSF 歐志洲報導】

夏天來臨，但是新冠病毒疫情仍然持續，聯邦疾控中心（CDC）警告，疫情仍處於大流行的階段，醫學專家認為，美國在9月新冠肺炎的死亡病例將會達到20萬，而全國因病而入院的人數更有上升的趨勢。

世界衛生組織發出的訊息是，大家必須共同對抗這問題，CDC也強調，每一個人應該和不應該做的事。

德州休士頓市有許多商店重開，但是改裝成臨時醫院的NRG體育館，也可能需要迎來一批新冠肺炎病人。

德州目前染病需要入院醫治的病人，是自疫情爆發以來最多的。

俄勒岡州和猶他州也因為在過去幾個星期疫情加劇，而暫停重啟經濟的計畫。

哈佛世界衛生研究所主任Ashish Jha醫生說：「如果目前的情況持續下去，我們每個月會失去兩到3萬個美國人，我們無法阻止這將發生的事，除非我們改變應對方法。

美國目前有19個州出現新病例上升的趨勢，佛州的新病例是6月1日時的一倍。

佛羅里達州州長Ron DeSantis稱，要是做更多檢測，自然會發現更多病例，但是他也承認，在農業社區有疫情爆發。

一些疫苗專家表示，擔心特朗普總統會因為政治原因而加速推出疫苗，這些專家目前要求食品與藥物管理局（FDA）規定，必須有最少3萬人參與的人體試驗，才能批准疫苗。

目前有一款疫苗已經在英國牛津進入研究第三階段，將有42,000人參與試驗。

洛杉磯已允許影視節目製作和重開電影院，而曾經出現這個令人擔憂的泳池派對的密蘇里州，將在下個星期完全解禁。

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