聯邦疾控中心警告新型肺炎疫情仍處大流行階段

【KTSF 歐志洲報導】

夏天來臨,但是新冠病毒疫情仍然持續,聯邦疾控中心(CDC)警告,疫情仍處於大流行的階段,醫學專家認為,美國在9月新冠肺炎的死亡病例將會達到20萬,而全國因病而入院的人數更有上升的趨勢。

世界衛生組織發出的訊息是,大家必須共同對抗這問題,CDC也強調,每一個人應該和不應該做的事。

德州休士頓市有許多商店重開,但是改裝成臨時醫院的NRG體育館,也可能需要迎來一批新冠肺炎病人。

德州目前染病需要入院醫治的病人,是自疫情爆發以來最多的。

俄勒岡州和猶他州也因為在過去幾個星期疫情加劇,而暫停重啟經濟的計畫。

哈佛世界衛生研究所主任Ashish Jha醫生說:「如果目前的情況持續下去,我們每個月會失去兩到3萬個美國人,我們無法阻止這將發生的事,除非我們改變應對方法。

美國目前有19個州出現新病例上升的趨勢,佛州的新病例是6月1日時的一倍。

佛羅里達州州長Ron DeSantis稱,要是做更多檢測,自然會發現更多病例,但是他也承認,在農業社區有疫情爆發。

一些疫苗專家表示,擔心特朗普總統會因為政治原因而加速推出疫苗,這些專家目前要求食品與藥物管理局(FDA)規定,必須有最少3萬人參與的人體試驗,才能批准疫苗。

目前有一款疫苗已經在英國牛津進入研究第三階段,將有42,000人參與試驗。

洛杉磯已允許影視節目製作和重開電影院,而曾經出現這個令人擔憂的泳池派對的密蘇里州,將在下個星期完全解禁。

