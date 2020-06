加州確診個案突破15萬宗 州長稱防疫工作見成效

【KTSF 古琳嘉報導】

加州新型肺炎確診人數周一突破15萬宗,隨著經濟重開之際,州長紐森周一列舉多項數據,顯示加州的防疫工作展現成效,另一方面,加州共有13個縣被列為州府的重點協助對象。

州長紐森周一召開疫情記者會,強調加州在重開經濟的同時,每天都密切為疫情把關,他特地公布多項數據和圖表,顯示加州防疫有成效,目前疫情平穩。

其中最明顯的就是感染率,也就是檢測人數和呈病毒陽性反應人數的比例,從最開始的兩位數,已大幅下降到目前約為平均4.5%,遠低於令人擔心的傳染率8%的標準。

州長紐森說:「測試數目增加了,你可以從確診案例總數看出來,但以百分比來說,陽性反應比例明顯下降,而且過去一個半月來保持平穩,還有在過去14天感染率僅4.5%。」

紐森表示,雖然加州的確診個案仍有增長,但疫情傳播率和住院率都呈現穩定走勢,加州醫療系統容納病患的數量也持穩,並有超過11,000台呼吸機。

州長紐森說:「我們加州在確診率方面保持穩健,我們並未如東部的州案例大幅激增,因此我們也沒有經歷急遽的確診案例下滑,但是,數據顯示我們保持平穩,包括確診率、加護病房,以及住院率方面。」

不過加州的58個縣當中,有13個縣被列為州府加強協助對象,需要州府支援,對抗疫情擴散或是治療病患。

加州公共衛生局長Mark Ghaly說:「有了州府加強支援,不管是增加人手、呼吸機,或是將病患移至其他縣,我們要確保加州民眾得到所需的照護。」

不過,紐森並未公布這13個縣的名單。

另外,衛生官員點名關注到在洛杉磯縣、Fresno、Imperial 、Kern、Kings、San Joaquin和Tulare縣疫情增長的趨勢較為嚴峻。

至於加州整體疫情數據,加州衛生部周一通報新增2,597宗確診個案,累計共有151,452人確診,死亡個案新增26宗,累計共有5,089人染病死亡。

加州持續為更廣泛的經濟重開出台指引,本週五包括理髮店、紋身店,以及按摩店等,除了6個縣之外,絕大多數加州的縣可以重開。

不過紐森表示,加州只是公布指引,重開與否以及規模都交由各縣政府自行決定。

