阿特蘭大警員擊斃非裔漢 死者涉搶警員電槍

阿特蘭大一名非裔男子涉嫌拒捕,搶走警員電槍後被警員擊斃,開槍警員被革職,阿特蘭大市警察局長辭職。

阿特蘭大警方公開兩名警員在周五晚的隨身攝錄機片段,兩名警員敲打車窗,叫醒入面的非裔男子布魯克斯。

之前有人報案,指有人把車停在快餐店外,但睡著了,阻塞行車通道,警員叫布魯克斯下車做測試,要求他行直線和單腳站,並做酒精呼氣測試。

片段中警員問布魯克斯:「你喝了甚麼?」

布魯克斯答道:「我不肯定,她點的酒,她說是高檔酒之類。」

警員再問:「甚麼高檔酒?」

布魯克斯稱:「我不肯定,就像我說今天是她的生日,是我女兒的生日,打算度過美好的時光,我說「寶貝我肚餓,去吃東西」。」

警員之後指布魯克斯醉酒駕駛,要為他鎖上手扣,布魯克斯掙扎,警員試圖制服他,三人扭打起來,布魯克斯搶走電槍,起來逃跑,其中一名警員追上前開了幾下電槍,布魯克斯被電擊,及後傳出3響槍聲,布魯克斯躺在地上。

從快餐店閉路電視片段見到,布魯克斯跑了大約6、7個車位,轉身用電槍指向追捕他的警員,當局指他曾開槍,警員則拔出手槍,開槍制止。

有目擊者稱,布魯克斯倒地後仍有呼吸,他送院後不治,開槍警員羅爾夫被革職,另一涉事警員布龍森暫時調往文職候查。

阿特蘭大市長批評警員做法,不認為是合理使用致命武力,阿特蘭大警察局長希爾茲提出辭職獲接納。

事件進一步激發反警暴示威,大批民眾周六晚聚集在事發快餐店外,有人大肆破壞,入內縱火。整間快餐店陷入火海,店舖被示威者包圍,消防隊伍一度難以到達救火。

有人堵塞附近一段州際公路,防暴警察配備盾牌到場,據報曾使用催淚彈,多人被捕。

