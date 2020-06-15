阿特蘭大警員擊斃非裔漢 死者涉搶警員電槍

【有線新聞】

阿特蘭大一名非裔男子涉嫌拒捕，搶走警員電槍後被警員擊斃，開槍警員被革職，阿特蘭大市警察局長辭職。

阿特蘭大警方公開兩名警員在周五晚的隨身攝錄機片段，兩名警員敲打車窗，叫醒入面的非裔男子布魯克斯。

之前有人報案，指有人把車停在快餐店外，但睡著了，阻塞行車通道，警員叫布魯克斯下車做測試，要求他行直線和單腳站，並做酒精呼氣測試。

片段中警員問布魯克斯：「你喝了甚麼？」

布魯克斯答道：「我不肯定，她點的酒，她說是高檔酒之類。」

警員再問：「甚麼高檔酒？」

布魯克斯稱：「我不肯定，就像我說今天是她的生日，是我女兒的生日，打算度過美好的時光，我說「寶貝我肚餓，去吃東西」。」

警員之後指布魯克斯醉酒駕駛，要為他鎖上手扣，布魯克斯掙扎，警員試圖制服他，三人扭打起來，布魯克斯搶走電槍，起來逃跑，其中一名警員追上前開了幾下電槍，布魯克斯被電擊，及後傳出3響槍聲，布魯克斯躺在地上。

從快餐店閉路電視片段見到，布魯克斯跑了大約6、7個車位，轉身用電槍指向追捕他的警員，當局指他曾開槍，警員則拔出手槍，開槍制止。

有目擊者稱，布魯克斯倒地後仍有呼吸，他送院後不治，開槍警員羅爾夫被革職，另一涉事警員布龍森暫時調往文職候查。

阿特蘭大市長批評警員做法，不認為是合理使用致命武力，阿特蘭大警察局長希爾茲提出辭職獲接納。

事件進一步激發反警暴示威，大批民眾周六晚聚集在事發快餐店外，有人大肆破壞，入內縱火。整間快餐店陷入火海，店舖被示威者包圍，消防隊伍一度難以到達救火。

有人堵塞附近一段州際公路，防暴警察配備盾牌到場，據報曾使用催淚彈，多人被捕。

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