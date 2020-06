【有線新聞】

阿特蘭大因為涉嫌拒捕而遭警員射殺的非裔男子,驗屍報告指死者死於兇殺。

當局公布驗屍結果,指27歲的布魯克斯背部中兩槍,器官破損、失血過多致死,是屬於兇殺。

事發在上周五晚,警員收到快餐店投訴,指布魯克斯在車內昏昏欲睡,當警員嘗試制服他時,布魯克斯反抗、搶走電槍,警員羅爾夫隨即將他擊斃。

當地警察總長辦公室表示,布魯克斯似乎沒有對任何人構成威脅,事態升級導致他死亡似乎不合理,本周三會決定是否控告射殺布魯克斯的前警員羅爾夫。

今次事件觸發新一輪針對警暴示威,布魯克斯的太太接受訪問,指涉事警員應被起訴。

