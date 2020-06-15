俄羅斯法院裁定前美軍間諜罪成 判囚16年

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俄羅斯法院裁定一名前美國海軍陸戰隊成員間諜罪成，判監16年，美國國務卿蓬佩奧批評判刑，敦促俄方立即放人。

被控間諜罪的前美國海軍陸戰隊成員惠蘭，周一在俄羅斯莫斯科市法院聽取判刑，開庭前，他在玻璃室內展示寫上「虛假審訊」、「沒有人權」等字條。

法院審訊過程閉門進行，他一直否認為美國進行間諜工作的指控。

法官最終裁定惠蘭間諜罪成，判囚16年，並監禁在最高安全規格監獄。

惠蘭的親屬批評判決有政治動機，表明會上訴，美國駐俄大使沙利文則批評，是嚴重侵犯人權，警告可能影響美俄關係。

國務卿蓬佩奧發聲明，關注惠蘭被剝奪公平審訊權利，形容判決令人震驚，惠蘭的律師相信，俄方計劃用他與美國互換囚犯。

50歲、擁有美、英、愛爾蘭和加拿大國籍的惠蘭，前年於莫斯科一間酒店被捕，他當時準備參與友人婚禮。

俄方表示，惠蘭持有一隻載有俄羅斯國家機密的USB，惠蘭則反駁他是被設局，以為他收到的USB是度假照片，並不知道會收到機密檔案。

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