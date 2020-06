俄羅斯法院裁定前美軍間諜罪成 判囚16年

【有線新聞】

俄羅斯法院裁定一名前美國海軍陸戰隊成員間諜罪成,判監16年,美國國務卿蓬佩奧批評判刑,敦促俄方立即放人。

被控間諜罪的前美國海軍陸戰隊成員惠蘭,周一在俄羅斯莫斯科市法院聽取判刑,開庭前,他在玻璃室內展示寫上「虛假審訊」、「沒有人權」等字條。

法院審訊過程閉門進行,他一直否認為美國進行間諜工作的指控。

法官最終裁定惠蘭間諜罪成,判囚16年,並監禁在最高安全規格監獄。

惠蘭的親屬批評判決有政治動機,表明會上訴,美國駐俄大使沙利文則批評,是嚴重侵犯人權,警告可能影響美俄關係。

國務卿蓬佩奧發聲明,關注惠蘭被剝奪公平審訊權利,形容判決令人震驚,惠蘭的律師相信,俄方計劃用他與美國互換囚犯。

50歲、擁有美、英、愛爾蘭和加拿大國籍的惠蘭,前年於莫斯科一間酒店被捕,他當時準備參與友人婚禮。

俄方表示,惠蘭持有一隻載有俄羅斯國家機密的USB,惠蘭則反駁他是被設局,以為他收到的USB是度假照片,並不知道會收到機密檔案。

