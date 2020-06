【KTSF】

受新型肺炎疫情影響,第93屆奧斯卡頒獎禮將會延後至明年4月25日舉行,較原定日期遲了8周舉行。

主辦單位也決定,把入圍限期延後至明年2月28日,讓電影製作人有更充裕時間完成作品及排期公演。

另外,原定於6月7日舉行的第74屆東尼獎已無限期押後。

