影評：從殘酷現實中尋找歡笑與希望的《史泰登島之王》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約史泰登島一個年輕男子,無法掙脫父親早逝的陰影,在日常生活中掙扎。這段故事被喜劇化。

紐約市史泰登島鎮區,一個家庭的一家之主在一次火警中殉職。現年24歲的Scott,在年幼時失去家中的這個榜樣。雖然妹妹已經因為要升學而離家,Scott 還是跟著一群死黨過著無所事事、毫無目標的生活,希望能夠當紋身師,用死黨的身體來練習。當護士的母親,在一次Scott 引起的糾紛中認識消防員 Ray。兩人關係逐漸親密,卻得不到Scott 的認可。母親再度搭上另外一個消防員,更令到Scott 困惑。於此同時,在幫忙照顧Ray 的孩子,Scott 逐漸負擔家庭責任。而他更在此時被同年知己置問兩人之間存在什麼樣的關係,都讓Scott 感覺被四面圍攻。他是否能站起來面對生活?

這是喜劇新秀Pete Davidson 根據本身遭遇,連同喜劇奇才Judd Apatow 合作編寫的半自傳電影。Davidson 同樣出身自史泰登島,同樣有殉職的消防員父親,和帶邊緣性精神分裂,赤裸展示。對這些在社會邊緣徘徊、無法自拔的人,引起你我對他們的關注,也給觀眾一個認識他的機會。

超過兩個小時的喜劇似乎過長,但在主、配角的無瑕搭配下,還是帶有不少看頭。演消防員的Bill Burr、還有主人翁身邊的女子:演媽媽的Marisa Tomei、演妹妹的,Maude Apatow、還有演同年知己的Bel Powley,都充分發揮他們的角色。不單是襯托,更加凸顯了大家身邊,要有幫助扶持的人,這個不怎麼明顯的重要。

《史泰登島之王 The King of Staten Island》讓大家在笑聲中,關注身邊可能在精神上掙扎的人。滿分五分中得四分,強力推薦。電影目前可以透過Amazon Prime Video、Google Play、Apple TV 和Fandango Now 等串流平台租看。

電影網頁:https://www.thekingofstatenisland.com/

From tragedy, laughter emerges from “The King of Staten Island”

“Screening Room” reviews “The King of Staten Island”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.thekingofstatenisland.com/