數十名華裔居民為Santa Clara縣警送餐表支持（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣有幾十名華裔居民周四集體為Santa Clara縣警員提供送餐服務,表達華人社區對警員的關心和支持。

南灣Cupertino及附近城市的20、30位居民,周四中午來到Santa Clara縣West Valley縣警分局,為警員們送來午餐、口罩、消毒劑和防護衣,感謝他們服務社區。

Cupertino居民鄭文海說:「警察和縣警示保護我們的社區,我們非常感謝他們的支持,和保護我們,他們也需要我們的支持,壞警察只是很少很少一部分,大部分是很好的警察,是非常好的警察,他們承諾會保護我們的社區。」

Cupertino市議員Jon Willey也有加入送餐活動,他說Cupertino也是一個種族多元化的城市,很高興看到大家這樣團結。

Willey說:「太好了 我的意思是我們很幸運,我們擁有如此活躍的社區,我們每天看美國新聞,有很多令人不安的,我們需要起來支持所有社區。」

警方也有帶居民參觀他們工作的地方,居民們也很高興,因為平時都沒有這樣的機會相互了解。

警局分局長表示,很驚喜看到有這麼多社區民眾親自來警局關心和支持他們。

Santa Clara縣West Valley分局長Rich Urena說:「我們認識到當前執法部門與社區之間的信任需要修復,因此我們承諾確保,而事實上已盡一切可能,再次說,要重新獲得社區的信任,今天在這裡,看到如此多的社區成員這令人非常心動,我可以告訴你,我的員工倍受感動,我們得到一些食物、午餐,所以非常感謝他們今天所做的。」

