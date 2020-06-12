數十名華裔居民為Santa Clara縣警送餐表支持（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣有幾十名華裔居民周四集體為Santa Clara縣警員提供送餐服務，表達華人社區對警員的關心和支持。

南灣Cupertino及附近城市的20、30位居民，周四中午來到Santa Clara縣West Valley縣警分局，為警員們送來午餐、口罩、消毒劑和防護衣，感謝他們服務社區。

Cupertino居民鄭文海說：「警察和縣警示保護我們的社區，我們非常感謝他們的支持，和保護我們，他們也需要我們的支持，壞警察只是很少很少一部分，大部分是很好的警察，是非常好的警察，他們承諾會保護我們的社區。」

Cupertino市議員Jon Willey也有加入送餐活動，他說Cupertino也是一個種族多元化的城市，很高興看到大家這樣團結。

Willey說：「太好了 我的意思是我們很幸運，我們擁有如此活躍的社區，我們每天看美國新聞，有很多令人不安的，我們需要起來支持所有社區。」

警方也有帶居民參觀他們工作的地方，居民們也很高興，因為平時都沒有這樣的機會相互了解。

警局分局長表示，很驚喜看到有這麼多社區民眾親自來警局關心和支持他們。

Santa Clara縣West Valley分局長Rich Urena說：「我們認識到當前執法部門與社區之間的信任需要修復，因此我們承諾確保，而事實上已盡一切可能，再次說，要重新獲得社區的信任，今天在這裡，看到如此多的社區成員這令人非常心動，我可以告訴你，我的員工倍受感動，我們得到一些食物、午餐，所以非常感謝他們今天所做的。」

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