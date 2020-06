【KTSF】

舊金山日落區周四發生住宅火警,一個華裔男人身受重傷,情況危殆。

發生火警的住宅位於35 Avenue夾Moraga街,消防局資料顯示,起火時間是周四下午5點左右。

警方周五表示,消防員從屋裡救出一名28歲華裔男子,他受了重傷,需要送院治療,有生命危險。

警方表示,另外兩名居住在火警現場的成年人安全疏散,沒有受傷,當局仍在調查火警起因。

