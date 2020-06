【KTSF】

舊金山Stonestown購物商場外面發生持槍劫車案,3個賊人搶走亞裔事主的財物和汽車,又拳打事主,導致他受傷。

警方資料顯示,案發地點是20th Avenue 3200號地段,即是Stonestown購物商場外面靠近19街的地方。

警方表示,周四中午12點左右,3個非洲裔男人搶劫54歲亞裔男事主,當時事主坐在自己的車裡面,警方指出,其中一個匪徒拿出手槍,然後拳打事主,事主離開自己的汽車後,匪徒就開走汽車,另外兩個同黨乘坐另外一輛汽車逃走。

本台周五向Stonestown購物商場查詢,對方不願置評,而Stonestown商場就會在下星期一重開。

