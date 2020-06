舊金山重開室外堂食 下周一再開放更多商業

【KTSF 郭柟報導】

舊金山周五新增38宗確診個案,累計2,878宗,市府周五重開餐廳的室外堂食,預料在下周一將會開放商場等更多商業。

舊金山經濟及勞動發展局表示,下周一6月15號,計劃重開市內的商場,有關商店必須先向衛生部門遞交報告,列出如何保障公共衛生安全的計劃,例如要求所有職員戴口罩、地面上劃社交距離標記、收銀處加裝透明膠板等。

舊金山經濟及勞動發展辦公室發言人陳嘉霖說:「商場的人流或管制程度不同,顧客需要經過更多公共空間才進入零售店,所以所有商業必須在周五之前提交一份檢查表,內含公共衛生局提出的指引,確保所有商店重開之前,他們是知道需要做甚麼。」

當局同時計劃重開其他零售店的室內購物;重開職業體育球賽,不過禁止觀眾入場;以及重開非急症醫療預約等。

另外在7月15日,計劃再進一步重開理髮店和餐廳室內堂食等。

