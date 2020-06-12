布里德對舊金山警隊提改革建議 警員不再處理滋擾舉報

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市長布里德為改革警隊提出4項新建議，例如建議警員日後不需要接報去非罪案現場，此外又改革警隊招聘程序，以及廢除警隊的軍用武器等。

布里德說：「事實是警員覺得我們所見的事件並無問題，只屬於”(執法)程序”，這正是問題所在，我們要讓人知道警員不能只躲在”執法程序”後面，我們要改變程序和想法。」

布里德的改某方針重點包括，將一些非罪案舉報，例如滋擾或投訴等問題，轉介給非執法部門處理，不需要派警員到現場調解。

另外，在招聘警員時，要測試警員有無種族偏見，以及加強對濫用警力的問責。

布里德又建議，中止警員對手無寸鐵的民眾使用軍用武器，例如催淚彈、軍刀、坦克車等。

她又提出削減執法部門開支，並將資金撥款落支持非洲裔社區組織等。

舊金山警局目前仍然有大批改某建議項目未完成，自從2015年，舊金山白人警員殺死非洲裔男子Mario Woods案件之後，加州司法部對舊金山警局作出272項改革建議，時隔多年，警局至今只完成了其中61項，警局局長Bill Scott解釋，這些改善項目實施之後，需要長時間去維持。

Scott說：「即使是完成了的61項建議，我們仍要持續改善，完成了建議仍需要問責制度，確保不會就此了事。」

Scott又表示，布里德的指引同警局的意向一致，對於有支持George Floyd的示威者要求削減警隊開支，對此Scott早前表示會持開放態度。

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