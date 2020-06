布里德對舊金山警隊提改革建議 警員不再處理滋擾舉報

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市長布里德為改革警隊提出4項新建議,例如建議警員日後不需要接報去非罪案現場,此外又改革警隊招聘程序,以及廢除警隊的軍用武器等。

布里德說:「事實是警員覺得我們所見的事件並無問題,只屬於”(執法)程序”,這正是問題所在,我們要讓人知道警員不能只躲在”執法程序”後面,我們要改變程序和想法。」

布里德的改某方針重點包括,將一些非罪案舉報,例如滋擾或投訴等問題,轉介給非執法部門處理,不需要派警員到現場調解。

另外,在招聘警員時,要測試警員有無種族偏見,以及加強對濫用警力的問責。

布里德又建議,中止警員對手無寸鐵的民眾使用軍用武器,例如催淚彈、軍刀、坦克車等。

她又提出削減執法部門開支,並將資金撥款落支持非洲裔社區組織等。

舊金山警局目前仍然有大批改某建議項目未完成,自從2015年,舊金山白人警員殺死非洲裔男子Mario Woods案件之後,加州司法部對舊金山警局作出272項改革建議,時隔多年,警局至今只完成了其中61項,警局局長Bill Scott解釋,這些改善項目實施之後,需要長時間去維持。

Scott說:「即使是完成了的61項建議,我們仍要持續改善,完成了建議仍需要問責制度,確保不會就此了事。」

Scott又表示,布里德的指引同警局的意向一致,對於有支持George Floyd的示威者要求削減警隊開支,對此Scott早前表示會持開放態度。

