受疫情影響,一年一度的San Mateo County Fair今年未能如常舉行,但周六周日兩天,民眾仍有機會可以嘗試到一些往年在County Fair的美食。

San Mateo County Event Center周六周日兩天,由中午12時至晚上8時會有一個Drive-Through的活動,只要你坐在車內下單,他們便會把你所要的食品送到你車內,包括美味的Funnel Cakes、Deep Fried Oreos、Corn Dog和棉花糖。

活動的地點是在San Mateo County Event Center的West parking Lot,即2495 S Delaware Street, San Mateo。

