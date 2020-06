聖荷西市長Sam Liccardo公佈下一年度預算（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在南灣,聖荷西市長Sam Liccardo周四公佈下一年度預算,表示會公平分配,包括監督警方執法、照顧到各族裔,以及受新型肺炎影響而需要幫助的家庭。

面對最近發生的反警暴、反種族歧視的示威活動,以及新型肺炎疫情,給經濟和家庭造成的衝擊,Liccardo修改了下一年度預算案。

他說將與矽谷社區基金會組織Silicon Valley Community Foundation合作,未來兩年會合共投資30萬元,成立種族平等辦公室,在加強警員對偏見的培訓之外,市府也會加強公務員的培訓。

Liccardo說:「我特別呼籲市府員工都應像警員一樣接受培訓,針對隱性偏見,確保所有人都意識到種族不公平現象,在我們日常工作和生活中,以及我們如何做得更好。」

Liccardo表示,會從警員超時工作的預算中撥出15萬元,用於對警察的獨立監察審核(IPA),並加強社區聯繫,收集資料,然後提交報告給市議會,定期審查警方執法情況,並提出改進建議,同時也會要求警員隨身佩帶攝錄機,並撥款給專業人士,研究警方可替代的非致命武器。

在應對疫情方面,Liccardo會調配350萬元,為無法上網學習的學生提供援助。

Liccardo說:「有14,000名學生不能上網學習,因為他們沒有網路,在家沒有上網設備。」

另外,市府還會分配850萬元,支援經濟受困的家庭和孩童,當中包括無證移民,此外,也會分配部分款項協助因疫情受創的小商業。

至於修改的預算案是否會影響市府的員工,Liccardo說:「我們若見有嚴重的經濟退化,當然會將所有選項都擺上桌面,包括也牽涉到我們的員工,但現在我們保住這些,看起來預算將應付得了。」

市議會將於下星期二表決市長修改的預算案。

