退休理財專題：疫情對退休金傷害遠大於2008年金融海嘯（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最新調查顯示，新冠疫情給退休儲備金帶來的傷害，遠大於2008年的大衰退。

根據TD Ameritrade，七成的美國民眾說，新冠疫情讓他們計劃延後退休，以及減少退休金的投放。

就不同世代來區分，39到54歲的X世代是受創最深的一群，76%的X世代說，他們的退休計畫因為新冠疫情被搞砸，在之前他們處於薪資高峰期，更加關注退休生活，這個世代的人，他們要繳房貸，付孩子大學學費，如果一夜之間失去工作打擊更大。

24到38歲的千禧年世代，是財務最吃緊的一群，很多人還在還學生貸款，26%的人已經動用緊急基金或是儲蓄金，16%的人從401K拿錢出來，因為疫情學校關閉，他們很多人必須留在家裡，照顧小孩，未婚的人願意跟室友住，分擔房租。

16%的55至73歲嬰兒潮世代已經推遲退休，與此同時，很多嬰兒潮人士因疫情失去工作。

政府通過提供一系列紓困方案，但許多美國人不知道，只有26％的人知道，因為疫情，他們可以從401k拿錢出來，而不會受到處罰，只有18％的人知道，他們可以從自己的401k借最多十萬元。

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