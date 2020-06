退休理財專題：疫情對退休金傷害遠大於2008年金融海嘯（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最新調查顯示,新冠疫情給退休儲備金帶來的傷害,遠大於2008年的大衰退。

根據TD Ameritrade,七成的美國民眾說,新冠疫情讓他們計劃延後退休,以及減少退休金的投放。

就不同世代來區分,39到54歲的X世代是受創最深的一群,76%的X世代說,他們的退休計畫因為新冠疫情被搞砸,在之前他們處於薪資高峰期,更加關注退休生活,這個世代的人,他們要繳房貸,付孩子大學學費,如果一夜之間失去工作打擊更大。

24到38歲的千禧年世代,是財務最吃緊的一群,很多人還在還學生貸款,26%的人已經動用緊急基金或是儲蓄金,16%的人從401K拿錢出來,因為疫情學校關閉,他們很多人必須留在家裡,照顧小孩,未婚的人願意跟室友住,分擔房租。

16%的55至73歲嬰兒潮世代已經推遲退休,與此同時,很多嬰兒潮人士因疫情失去工作。

政府通過提供一系列紓困方案,但許多美國人不知道,只有26%的人知道,因為疫情,他們可以從401k拿錢出來,而不會受到處罰,只有18%的人知道,他們可以從自己的401k借最多十萬元。

