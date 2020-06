共和黨建議制裁汪洋韓正等中共高層

【有線新聞】

共和黨眾議員組成的委員會發表應對全球威脅的報告,提議制裁整個中共統戰部和主管的全國政協主席汪洋,又建議針對侵犯人權問題制裁涉及香港事務的官員,包括政治局常委韓正以及港澳辦和中聯辦主任。

共和黨研究委員會發表應對全球威脅的報告,指中共是美國頭號威脅,美國要從多方面反制,例如反擊中國的工業間諜活動、盜取知識產權和其他惡意經濟行為,構成惡性政治影響和散播虛假信息等活動,又要反制中國的全球軍事現代化和侵犯人權行為,同時加強在印太地區的聯盟。

報告向國會列出多項建議,包括制裁全國政協主席汪洋,指他主管的統戰部對付可能威脅中共的來源,並在美國騷擾、監視或拉攏中國公民,建議制裁整個統戰部及建立新部門制裁海外政府支持的假信息網絡。

報告形容這次提出針對中共的制裁是歷來最嚴厲,對象包括涉及香港事務的中共高層,包括政治局常委韓正、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧,而新疆和西藏的黨委書記陳全國及吳英傑,以及公安部部長趙克志亦被點名建議制裁。

發表報告的委員會由約150個共和黨眾議員組成,建議國會授權財政部制裁這些要為侵犯人權行為負責的官員,指可依據《全球馬格尼茨基人權問責法》授權華府對個別人士和實體實施禁止入境、凍結美國資產及禁止交易等制裁。

報告同時要求所有孔子學院註冊為外國代理人,又指中方持續在南海作軍事部署,國會應通過《南海和東海制裁法案》,對有份涉及南海和東海主權糾紛的相關中方人士或實體實施制裁。

報告全長115頁,指出除了中國之外,俄羅斯及伊朗亦威脅美國,報告針對三個國家提出一共逾130項提議,又提到這些國家和北韓、古巴等威權政體同樣不尊重自由及人權。

不過,報告沒特別指出北韓對美國構成威脅,亦沒有列出制裁建議,只有在提議限制外國學生參與敏感研究項目時提到可能影響北韓學生。

