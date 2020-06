美國疫情觸發裁員潮 政府職員也未能倖免

【KTSF 歐志洲報導】

周四新發表的數據顯示,美國上個星期有多150萬人第一次申請失業補助,而疫情爆發以來,許多政府職員也同樣被裁退,分析人士表示,隨著地方政府制定下個財政年的預算,情況預料將會更糟。

25年來當教學助理的Jennie Guberman,致力於教育有特殊需要的學生,她說認為自己的責任非常重要,大家像是一家人。

但是在3月,Guberman任教的中學停課,她開始在網上教學,之後再被學校裁退,今年53歲的她,第一次申請失業補助。

Guberman說:「4月30日那天,所有的保障突然消失,疫情期間有300萬人找醫療保險,我是其中之一。」

紐約的Lawrence校區裁退了大約100名教職人員,但這並不是唯一被裁退的一組政府職員。

州和地方政府在5月份裁掉571,000個職務,在4月份已經裁掉了近100萬,經濟學家認為,接下來還會更糟。

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi說:「州的地方政府財政大量出血,新冠疫情摧毀了經濟活動和相關稅收,沒有辦法而需要削減開支,州和地方政府需要裁掉萬份工作。」

聯邦眾議院通過了一項為受裁員影響最大的K到12年級學校撥款900億的方案,參議院還沒有對此審議。

經濟學家表示,被削減的一些職位,例如教師、消防員、警察、救護人員、醫務人員和社會工作者,這些都是在疫情和經濟危機中所需要的職位。

37區工會行政主任Henry Garrido說:「最諷刺的是,經過長時間才被認可的做這些重要職務的人,每天上班為了救他人,可以犧牲自己的安全與生命,這些人目前面對被裁退的威脅。」

Garrido補充,一些重要職務將會在非常嚴格的預算中被去除,面對第二波疫情的情況下,這是一顆計時炸彈。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。