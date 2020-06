中國解放軍研究員涉簽證詐騙在洛杉磯被捕

【KTSF 江良慧報導】

再有中國間諜在美國被捕,一名屬於中國人民解放軍的科學家Xin Wang,姓名譯音王新,在準備離開美國前往中國天津時,在洛杉磯國際機場被捕,當局已經起訴他簽證詐騙。

根據法庭文件,王新是在2019年3月26日,以非移民J1簽證入境美國,他的簽證申請指他來美的目的,是要在舊金山加大展開科學研究。

當局指王新申請簽證時發表虛假聲明,特別是他申請簽證時,說自己曾經在2002年至2016年期間,在解放軍擔任醫科助理教授,但事實上,當他在6月7日在洛杉磯機場接受海關及邊境人員查問時,他就表示自己仍然受僱於一間中國的軍事大學實驗室,仍然是解放軍的第9級技術員,相等於美軍少校差不多。

而在美國期間,王新除了收取舊金山加大酬金外,也有收取解放軍和中國獎學金委員會的酬金。

法庭文件顯示,王新在美國讀書期間,仍然受僱於中國解放軍,而他在申請簽證時,就自己的當軍的事發表虛假聲明,以提高自己獲得簽證的機會。

另外,法庭文件顯示,王新表示,自己在中國的軍事大學實驗室的上司,吩咐他要觀察舊金山加大實驗室的佈局,再把怎樣複製這樣的實驗室的資料帶回中國,王新企圖離開美國時,有攜同他在舊金山加大的研究,準備回國與解放軍的同事分享,他也曾經把研究以電郵發送回中國的實驗室。

同樣地,王新也告訴他在舊金山加大的指導教授,自己有複製部分中國實驗室教授的研究,舊金山加大實驗室的部分研究由聯邦衛生部和國家衛生研究院出資進行。

另外,王新在抵達洛杉磯國際機場的早上,也把他私人的手提電話上微信的通訊內容刪除,他被控的簽證詐騙,最高刑罰是入獄10年和罰款25萬。

王新周一首度提堂,他會在周五再出庭。

