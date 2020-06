華爾街股市周四大跌 分析師指屬正常調整

【KTSF 吳宇斌報導】

華爾街股市周四大幅下挫,因新冠病毒病例再次增加,導致近期市場對鬆綁後經濟可能迅速復甦的樂觀情緒減弱,但有投資策略師認為,周四的跌勢其實反映市場的正常調整,美國的經濟還是很穩健。

道瓊斯指數周四下跌超過1,800點,S&P500下跌5.89%,為近3個月來最差的一天,許多市場觀察人士一直表示,自3月下旬以來,市場不斷過分回暖,並沒有反映出疫情下經濟的嚴峻形勢,S&P500指數在3月下旬至本週一,上漲了44.5%,但也有投資分析師指出,目前市場正在經歷一個相當傳統的調整。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說:「基本上市場正在經歷一個相當傳統的調整,這意味著,如果你從歷史上看,在熊市中下跌最多的行業,這三個行業是能源、金融和工業,以及標普500內的10個子行業,在熊市中受到的打擊最大,他們是在之後的6個月裡進展最大的,因此雖然市場上漲約45%,這三個行業卻上漲了65%,這10個子產業上升了95%,因此並不出奇的是,在最近的消化收益過程中,這些是領導股,人們期望大市調整後,它們將再次成為領導股。」

這名投資策略師也認為,美國今年的GDP跌幅比預期為低,他也看好明年美國的經濟。

Stovall說:「我們預計今年經濟將下降不到5%,而明年將增長6%,所以是V型的復甦,大部分的殺戮發生在2020年上半年,但隨後在今年下半年出現了相當明顯的反彈,隨後是明年的延續。」

聯儲局周四對經濟迅速反彈的樂觀情緒有所減弱,並警告從數十年來最嚴重的衰退中復甦,道路將是漫長的,再加上最近股價的上漲,為周四的拋售浪潮創造了條件。

有分析指出,當中小公司股票最受拋售的影響,這一信號表明投資者對經濟的廣泛復甦暫時不敢樂觀。

周四除了三大指數下跌外,羅素2000指數下跌7.1%,歐洲和亞洲市場也下跌,與此同時,債券收益率大幅下跌,表明投資者越來越謹慎,油價也下跌反映經濟下滑,市場繼續減少對能源的需求。

