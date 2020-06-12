華爾街股市周四大跌 分析師指屬正常調整

【KTSF 吳宇斌報導】

華爾街股市周四大幅下挫，因新冠病毒病例再次增加，導致近期市場對鬆綁後經濟可能迅速復甦的樂觀情緒減弱，但有投資策略師認為，周四的跌勢其實反映市場的正常調整，美國的經濟還是很穩健。

道瓊斯指數周四下跌超過1,800點，S&P500下跌5.89%，為近3個月來最差的一天，許多市場觀察人士一直表示，自3月下旬以來，市場不斷過分回暖，並沒有反映出疫情下經濟的嚴峻形勢，S&P500指數在3月下旬至本週一，上漲了44.5%，但也有投資分析師指出，目前市場正在經歷一個相當傳統的調整。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「基本上市場正在經歷一個相當傳統的調整，這意味著，如果你從歷史上看，在熊市中下跌最多的行業，這三個行業是能源、金融和工業，以及標普500內的10個子行業，在熊市中受到的打擊最大，他們是在之後的6個月裡進展最大的，因此雖然市場上漲約45%，這三個行業卻上漲了65%，這10個子產業上升了95%，因此並不出奇的是，在最近的消化收益過程中，這些是領導股，人們期望大市調整後，它們將再次成為領導股。」

這名投資策略師也認為，美國今年的GDP跌幅比預期為低，他也看好明年美國的經濟。

Stovall說：「我們預計今年經濟將下降不到5%，而明年將增長6%，所以是V型的復甦，大部分的殺戮發生在2020年上半年，但隨後在今年下半年出現了相當明顯的反彈，隨後是明年的延續。」

聯儲局周四對經濟迅速反彈的樂觀情緒有所減弱，並警告從數十年來最嚴重的衰退中復甦，道路將是漫長的，再加上最近股價的上漲，為周四的拋售浪潮創造了條件。

有分析指出，當中小公司股票最受拋售的影響，這一信號表明投資者對經濟的廣泛復甦暫時不敢樂觀。

周四除了三大指數下跌外，羅素2000指數下跌7.1%，歐洲和亞洲市場也下跌，與此同時，債券收益率大幅下跌，表明投資者越來越謹慎，油價也下跌反映經濟下滑，市場繼續減少對能源的需求。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。