舊金山華裔青年遭劫殺 社區中心為家人籌款渡難關（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過5月7號晚上，一個華裔青年在舊金山肖化區的住宅區遇到搶劫，並中槍死亡，社區青年中心現在為這名青年的家人網上籌款，以表示對這個家庭的支持。

社區青年中心在Gofundme為Kelvin Chew的家人籌款，資料顯示，上月7號星期四，19歲的Kelvin在Zoom上完課之後，到家外面休息一下，呼吸新鮮空氣，不料遇到兩個賊人企圖搶劫，匪徒開槍，Kelvin中槍死亡。

社區青年中心行政主任溫靜婷（Sarah Wan）說：「今次是這個受害家庭的朋友聯繫社區青年中心，問我們是否可以提供服務，我們從中才認識這個家庭，然後才知道Kelvin其實是以前我們在Balboa高中的課後活動的學生。」

案發地點是Felton街夾Colby街，Kelvin和爸爸媽媽和妹妹住在這區，Kelvin本來打算到Santa Cruz加州大學攻讀電腦，上星期五是他的20歲生日。

溫靜婷說：「家人很難接受，因為很突然，Kelvin是個很乖的孩子，和家人的感情非常好，和爸爸媽媽，雖然他們並不富有，父母都要工作，很辛苦的移民家庭，希望有很好的生活，希望有美國夢，所以這事情的發生，完全摧毀一個家庭的幸福。」

案發後不久，警方在社區居民協助下，辨認出兩名青年疑犯，亞太裔男子Fagamalama Pasene，和非洲裔男子Zion Young，被控謀殺和搶劫，Young還面對非法擁有槍械以及攜帶上了子彈槍械的罪名，目前兩人被關押，不准保釋。

溫靜婷說：「家人現在肯將事情發表出來，希望社區留意公共安全問題，他們來美，沒曾想過家裡會遇到這樣不幸的事情，如何大家團結，使社會更安全，這是他們想宣揚的訊息。」

Kelvin Chew家人籌款網站：https://www.gofundme.com/f/kelvin-chew-memorial-fundraiser

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