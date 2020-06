舊金山華裔青年遭劫殺 社區中心為家人籌款渡難關（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過5月7號晚上,一個華裔青年在舊金山肖化區的住宅區遇到搶劫,並中槍死亡,社區青年中心現在為這名青年的家人網上籌款,以表示對這個家庭的支持。

社區青年中心在Gofundme為Kelvin Chew的家人籌款,資料顯示,上月7號星期四,19歲的Kelvin在Zoom上完課之後,到家外面休息一下,呼吸新鮮空氣,不料遇到兩個賊人企圖搶劫,匪徒開槍,Kelvin中槍死亡。

社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)說:「今次是這個受害家庭的朋友聯繫社區青年中心,問我們是否可以提供服務,我們從中才認識這個家庭,然後才知道Kelvin其實是以前我們在Balboa高中的課後活動的學生。」

案發地點是Felton街夾Colby街,Kelvin和爸爸媽媽和妹妹住在這區,Kelvin本來打算到Santa Cruz加州大學攻讀電腦,上星期五是他的20歲生日。

溫靜婷說:「家人很難接受,因為很突然,Kelvin是個很乖的孩子,和家人的感情非常好,和爸爸媽媽,雖然他們並不富有,父母都要工作,很辛苦的移民家庭,希望有很好的生活,希望有美國夢,所以這事情的發生,完全摧毀一個家庭的幸福。」

案發後不久,警方在社區居民協助下,辨認出兩名青年疑犯,亞太裔男子Fagamalama Pasene,和非洲裔男子Zion Young,被控謀殺和搶劫,Young還面對非法擁有槍械以及攜帶上了子彈槍械的罪名,目前兩人被關押,不准保釋。

溫靜婷說:「家人現在肯將事情發表出來,希望社區留意公共安全問題,他們來美,沒曾想過家裡會遇到這樣不幸的事情,如何大家團結,使社會更安全,這是他們想宣揚的訊息。」

Kelvin Chew家人籌款網站:https://www.gofundme.com/f/kelvin-chew-memorial-fundraiser

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。