多個華裔社區華埠花園角集會 聲援非裔社區追求種族平等

針對全國近日多場的反警暴反種族歧視集會,舊金山的華裔社區周四亦發聲,指出種族之間互助及互相支持的重要性。

華埠多個社區組織周四在花園角集會,支持非洲裔社區抗爭,追求種裔平等及公義。

集會人士先默哀,為過去所有死於警暴的受害人致意。

華人進步會表示,今次無辜犧牲的George Floyd雖然是非洲裔,但不代表華裔能置身事外,從歷史來看,華裔經歷過排華法,被禁止家人移民團聚,再加上近日因新冠疫情衍生的歧視,相信華裔深深體會到被歧視的痛苦,今天被針對的是非洲裔,但這種根深柢固的種族歧視,實際上是針對所有有色人種。

華人進步會政治主任林德樂(Joyce Lam)說:「直到有一日這個國家裡面,非裔都不再被歧視,而他們的生命亦是重要的時候,我們每一個有色人種的生命,才真正得到被重視。」

華人權益促進會行政主任崔禎文(Cynthia Choi)說:「我們支持非裔社區,因為這也是同一種針對華裔及亞裔移民的歧視,他人因為失業大罵亞裔,亞裔同時被視為一種外來的威脅。」

社區青年中心行政主任溫靜婷綜合了三大建議,希望市府採納,包括在處裡社區暴力事件中,凝聚跨種族及文化的人,一起去化解衝突及矛盾,加強社區外展,根據受害人的感受及經驗,提供多方面的援助,最後希望市府撥款,增加社區人士得到教育、工作及穩定生活的機會。

舊金山市長布里德提出削減警隊的經費,華協中心亦率先表態支持,贊成削減部分警隊服務的經費,用這筆撥款去資助有需要的社區服務。

林德樂說:「是不是街上有很多人拿著槍在巡邏,我們就覺得安全呢?其實未必的,但如果我們想像一下,我們的鄰居每個都居有其所,不用睡在街上,如果每個鄰居在社區裡,都有自己一份工,朝九晚五,不用去頻撲,不用擔心交租,其實大家都會留在家,都會很安全。」

社區組織指,削減經費並不是要與警方對立,警方是社區的重要夥伴,只是是時候重新構思警隊在社區中的角色。

