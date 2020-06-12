多個華裔社區華埠花園角集會 聲援非裔社區追求種族平等

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對全國近日多場的反警暴反種族歧視集會，舊金山的華裔社區周四亦發聲，指出種族之間互助及互相支持的重要性。

華埠多個社區組織周四在花園角集會，支持非洲裔社區抗爭，追求種裔平等及公義。

集會人士先默哀，為過去所有死於警暴的受害人致意。

華人進步會表示，今次無辜犧牲的George Floyd雖然是非洲裔，但不代表華裔能置身事外，從歷史來看，華裔經歷過排華法，被禁止家人移民團聚，再加上近日因新冠疫情衍生的歧視，相信華裔深深體會到被歧視的痛苦，今天被針對的是非洲裔，但這種根深柢固的種族歧視，實際上是針對所有有色人種。

華人進步會政治主任林德樂（Joyce Lam）說：「直到有一日這個國家裡面，非裔都不再被歧視，而他們的生命亦是重要的時候，我們每一個有色人種的生命，才真正得到被重視。」

華人權益促進會行政主任崔禎文（Cynthia Choi）說：「我們支持非裔社區，因為這也是同一種針對華裔及亞裔移民的歧視，他人因為失業大罵亞裔，亞裔同時被視為一種外來的威脅。」

社區青年中心行政主任溫靜婷綜合了三大建議，希望市府採納，包括在處裡社區暴力事件中，凝聚跨種族及文化的人，一起去化解衝突及矛盾，加強社區外展，根據受害人的感受及經驗，提供多方面的援助，最後希望市府撥款，增加社區人士得到教育、工作及穩定生活的機會。

舊金山市長布里德提出削減警隊的經費，華協中心亦率先表態支持，贊成削減部分警隊服務的經費，用這筆撥款去資助有需要的社區服務。

林德樂說：「是不是街上有很多人拿著槍在巡邏，我們就覺得安全呢？其實未必的，但如果我們想像一下，我們的鄰居每個都居有其所，不用睡在街上，如果每個鄰居在社區裡，都有自己一份工，朝九晚五，不用去頻撲，不用擔心交租，其實大家都會留在家，都會很安全。」

社區組織指，削減經費並不是要與警方對立，警方是社區的重要夥伴，只是是時候重新構思警隊在社區中的角色。

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