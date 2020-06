芝加哥警員擅闖議員辦公室偷懶 警方致歉稱不會護短

【有線新聞】

芝加哥有警員被揭發早前示威衝突期間,擅自進入一個眾議員的辦公室休息,當局為事件道歉,承諾嚴肅處理。

美國多處月初衝突期間遭破壞,眾議員拉什在芝加哥的辦公室亦不例外.豈知他翻看閉路電視片段,才發現有警員於其辦公室睡覺、玩電話。

伊利諾伊州眾議員拉什表示:「他們甚至厚顔無恥地自己弄咖啡和爆谷,用我的微波爐焗製我的爆谷。同時,搶掠者在他們觸手可及之處破壞店舖。」

該批警員在拉什的辦公室逗留前已經有搶掠者闖入,警員最終在辦公室逗留了至少5小時,最高峰時有13人,其中3人身穿代表職位較高的白恤衫,留下一美元鈔票後離去。

當局曾被指責於商業區派駐國民警衛隊,對較貧窮、少數族裔聚居的南區就置諸不理,令搶掠者有機可乘。

拉什的辦公室正位於南區,芝加哥市長萊特富特批評涉事警員加劇警民緊張,不接受他們辯解聲稱是受到拉什邀請,承諾會嚴懲他們、改革警隊,並向拉什道歉。

警方高層強調不會護短,誠信比其他一切重要。

芝加哥總警司布朗表示:「若果有騷亂期間,你在睡覺,那平常一般情況,你會做什麼?非危急關頭時,你會做什麼?你為何認為上級不會追究你的責任?」

