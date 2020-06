加州ACA 5平權法案州眾議院過關（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

備受華人社區爭議的加州平權法ACA 5法案,周三在州眾議院過關,將會交由州參議院表決,一旦通過,將會在11月提交選民公投。

州眾議院周三以58比9票,即是超過3分之2票表決通過ACA 5法案,參議院預料會在6月25日或之前表決,同樣需要過半數的3分之2票才可以通過。

ACA5法案目的是要推翻當前實施的209號提案,1996年由加州選民通過的209號提案規定,加州在公立項目,例如承包工程合約、徵聘作業和招生等項目,不能考慮申請人的性別和族裔,這也使得加州成為全國並未實施平權法的9個州之一,換言之,ACA 5目的是要令加州實施平權法。

ACA 5的支持者認為,209號提案對少數族裔不公平,例如在華裔社區,聘請和加派華裔警員屬非法,他們也認為新冠肺炎疫情,對少數族裔的衝擊更為明顯。

不過反對陣營認為,ACA 5涉及歧視,應該以能力和資格,而非以族裔背景來做衡量標準,尤其對亞裔學生申請加州大學(UC)不公平。

