加州健身中心可重開 南灣Vally Fair購物中心將恢復營業

【KTSF 吳宇斌報導】

加州周五新增約2,700宗新型肺炎確診個案,累計近142,000宗,灣區周五也有新增過百宗,總數超過16,700宗,但是仍然無阻州內各地包括灣區重啟經濟活動。

加州目前在重啟經濟活動的第二階段,周五開始,加州允許健身房在有防疫措施之下重開,連鎖健身中心24 Hour Fitness宣布,灣區的分店即將分階段重開,最早將在6月22日,但同時有十間分店永久關閉,其中有4間在舊金山,此外28個州立公園的露營營地周五都重開。

目前州內有超過50個縣獲得州長紐森的特別允許,可以加快重啟速度,灣區的Contra Costa、Napa、Sonoma和Monterey縣也在其中。

Contra Costa縣下周三將重開髮廊,該縣的Sunvalley購物中心也已經重開,當局也計劃在下月1號重開室內堂食餐廳、室內宗教場所、健身房,以及不售賣食物的酒吧。

北灣的Marin縣周五也重開室內零售店和家居清潔服務,至於南灣Santa Clara縣,上週已經重開了室外就餐,室內零售店和戶外泳池等,而該縣的Valley Fair購物中心則計劃在下周一重開。

中半島San Mateo縣上周就已經重開戶外就餐、船隻租賃服務,縣內Half Moon Bay的釣魚和鯨魚觀賞服務也已經重開,該縣的Pacifica市則計劃下周三重開該市的Municipal碼頭和滑板公園,該縣的高等法院也將在下周一重開審理案件。

縣參議會周五一致表決通過,會向州長申請加快重啟速度,包括重開餐廳室內堂食、髮廊和健身室。

而灣區最多確診案例的Alameda縣,是現時灣區唯一不能戶外就餐的縣,但周五公佈將會在下周五重開戶外就餐、零售業、宗教場所、戶外博物館和戶外健身設施。

儘管不少商業重開,但各地政府都表示,民眾仍然需要遵守各場所的防疫措施,否則重開的地方將可能再次關閉。

