民主黨準總統參選人拜登,周四在賓州和記者舉行的圓桌會議中宣布重啟經濟的八點方針,當中包括大量增加新冠病毒檢測、保證為所有病人提供有薪病假,和組織一個國家級特別小組來觀察病毒傳播。

他也抨擊特朗普總統忘了疫情,一心只想要重啟經濟。

拜登說:「特朗普只有一個一點的方針,就是重啟經濟,就這樣開門,但是也沒有任何保障員工安全的工作,確保這些生意可以維持營業,另外在提升消費者信心方面也沒有任何計畫。」

拜登批評聯邦政府,特別是白宮在對抗疫情上讓出了有效的領袖地位。

拜登也表示,要是當上總統,會撥款250億委任一個疫苗主管,確保一旦有疫苗如何分配,分配到哪裡,怎樣分配等,確保所有美國人都有公平取得疫苗的機會。

