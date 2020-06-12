非裔知名人士分享自己和家人遭歧視經驗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

George Floyd警察暴力案引發全國示威浪潮，多位非洲裔知名人士站出來講述自己及家人遭受歧視的經驗。

明尼蘇達州Saint Paul首位黑人市長Melvin Carter，他的父親在70年代因為廢除種族隔離制度加入了警隊。

Carter說：「我父親當警察，是因為70年代初期一場訴訟，要求Saint Paul警局廢除種族隔離制度，我父親告訴我，他第一天進入警察局，同僚跟他說不管發生甚麼事，我都不會幫你，（記者：因為他是黑人？）沒錯。」

Carter說，他已經記不得被警察攔下多少次，只因為他是黑人。

Carter說：「儘管當了市議員，我被攔下很多次，很多人說，你為何不跟對方表明身分，我回答是，非要是市議員、市長或警二代，我才能獲基本的人格尊嚴對待，才不會守法也被攔下，也許這是問題的根源。」

他12歲的女兒說，對於過去發生的事，不會有人驚訝，讓他感到心痛。

Carter說：「當然心痛，為何不呢？我問她你為什麼這麼說，她說從畫面看到我們自己人被殺，不斷上演，一次比一次更嚴重，她說我們該有行動。」

而這個痛苦，從祖父輩那一代就開始，政府為了建高速公路，沒收了他們的房子。

Carter說：「我們社區被連根拔起，給我們一些錢打發我們，把我們趕出去，這些物業被夷為平地。」

他的曾祖父在鐵路當搬運工人，在當時的時空背景，每個黑人搬運工都叫George，這也是為什麼George Floyd事件讓他感觸更深。

Carter說：「對我們和個人而言都是很痛苦，因為對在美國的每個黑人來說，無論你是律師、建築師、會計師，還是市長，再多的認證、成就、金錢，都無法改變我們都是George的事實。」

前職業女子籃球選手Lisa Leslie說，她的父親、丈夫、女兒全部從軍，為國效力，當脫下制服，就可能遇到某些情況。

Leslie說：「我先生跟我女兒，我的家人一脫下制服，對其他人來說就是一般黑人，我先生有可能被攔下，並處於致命境況，我們必須改變我們為彼此創建的刻板印象，我們必須改變系統性種族主義，是的，每個人都可以說，你們必須投票，我們不要求提供施捨，我們要求平等的競爭環境。」

美國的種族問題是歷史遺留下來的問題，可以追訴到黑奴制度與南北戰爭，這麼多年過去，非洲裔與其他有色人種公民享有法律保障下平等的選舉與教育、就業等各種權利，但在一些社區種族關係出現緊張，當中除了有貧富差別的因素，也涉及了社會治安問題，站在問題的對立面的社會力量，各執一詞，各有立場與理由，形成了一個不良的循環，以至於一段時間便發生社會衝突、警民衝突，甚至爆發像這次的George Floyd事件，與全國示威大騷亂。

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