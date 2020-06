非裔知名人士分享自己和家人遭歧視經驗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

George Floyd警察暴力案引發全國示威浪潮,多位非洲裔知名人士站出來講述自己及家人遭受歧視的經驗。

明尼蘇達州Saint Paul首位黑人市長Melvin Carter,他的父親在70年代因為廢除種族隔離制度加入了警隊。

Carter說:「我父親當警察,是因為70年代初期一場訴訟,要求Saint Paul警局廢除種族隔離制度,我父親告訴我,他第一天進入警察局,同僚跟他說不管發生甚麼事,我都不會幫你,(記者:因為他是黑人?)沒錯。」

Carter說,他已經記不得被警察攔下多少次,只因為他是黑人。

Carter說:「儘管當了市議員,我被攔下很多次,很多人說,你為何不跟對方表明身分,我回答是,非要是市議員、市長或警二代,我才能獲基本的人格尊嚴對待,才不會守法也被攔下,也許這是問題的根源。」

他12歲的女兒說,對於過去發生的事,不會有人驚訝,讓他感到心痛。

Carter說:「當然心痛,為何不呢?我問她你為什麼這麼說,她說從畫面看到我們自己人被殺,不斷上演,一次比一次更嚴重,她說我們該有行動。」

而這個痛苦,從祖父輩那一代就開始,政府為了建高速公路,沒收了他們的房子。

Carter說:「我們社區被連根拔起,給我們一些錢打發我們,把我們趕出去,這些物業被夷為平地。」

他的曾祖父在鐵路當搬運工人,在當時的時空背景,每個黑人搬運工都叫George,這也是為什麼George Floyd事件讓他感觸更深。

Carter說:「對我們和個人而言都是很痛苦,因為對在美國的每個黑人來說,無論你是律師、建築師、會計師,還是市長,再多的認證、成就、金錢,都無法改變我們都是George的事實。」

前職業女子籃球選手Lisa Leslie說,她的父親、丈夫、女兒全部從軍,為國效力,當脫下制服,就可能遇到某些情況。

Leslie說:「我先生跟我女兒,我的家人一脫下制服,對其他人來說就是一般黑人,我先生有可能被攔下,並處於致命境況,我們必須改變我們為彼此創建的刻板印象,我們必須改變系統性種族主義,是的,每個人都可以說,你們必須投票,我們不要求提供施捨,我們要求平等的競爭環境。」

美國的種族問題是歷史遺留下來的問題,可以追訴到黑奴制度與南北戰爭,這麼多年過去,非洲裔與其他有色人種公民享有法律保障下平等的選舉與教育、就業等各種權利,但在一些社區種族關係出現緊張,當中除了有貧富差別的因素,也涉及了社會治安問題,站在問題的對立面的社會力量,各執一詞,各有立場與理由,形成了一個不良的循環,以至於一段時間便發生社會衝突、警民衝突,甚至爆發像這次的George Floyd事件,與全國示威大騷亂。

