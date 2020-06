灣區捷運南灣兩車站周六正式通車

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運(BART)延伸到北聖荷西的服務周六起正式通車,周五率先在新車站舉行剪綵儀式。

Santa Clara縣交通局、VTA和BART,以及本地政府官員周五齊聚北聖荷西的Berryessa新捷運站,為即將於周六正式通車的兩個新捷運站Berryessa和Milpitas舉行慶祝儀式。

代表該區的州眾議員朱感生(Kansen Chu)說,由於新延伸的捷運站,由Santa Clara縣交通局、VTA與捷運共同管理,期間出現一些障礙,因此拖延了兩年才開通,不過仍是件令人高興的事。

朱感生說:「我們現在很希望能夠把捷運繼續推動到聖荷西市中心,同時也把我們從Milpitas捷運站跟Eastridge輕軌系統也能夠完成,這樣的話,我想會對南灣的居民有很多交通方面的便利,而減少道路擁擠,然後大家可以快的上下班。」

聖荷西市長Sam Liccardo表示,捷運延伸項目的好處,可以比喻成「前人種樹 後人乘涼」。

Liccardo說:「那一代人在那裡種植了這些樹木,我們正在收穫這些好處,我們需要繼續敞開大門,敞開大門重新想像我們的未來。」

而此次開通的Milpitas捷運站首次連通VTA的輕軌,乘客可以直接通過天橋轉換公交系統。

捷運矽谷延伸項目從2009年開始,但期間遇到經濟大衰退、預算及撥款不足等因素,被迫分成三階段進行/

首個延伸的捷運站,Fremont的Warm Springs捷運站,已於2017年通車,而下一階段的延伸工程將有4個車站,包括聖荷西的Alum Rock、市中心和Diridon,以及位於Avaya球場北邊的Santa Clara捷運站,預計2022年破土動工,於2030年完工。

