灣區捷運南灣兩車站周六正式通車

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運（BART）延伸到北聖荷西的服務周六起正式通車，周五率先在新車站舉行剪綵儀式。

Santa Clara縣交通局、VTA和BART，以及本地政府官員周五齊聚北聖荷西的Berryessa新捷運站，為即將於周六正式通車的兩個新捷運站Berryessa和Milpitas舉行慶祝儀式。

代表該區的州眾議員朱感生（Kansen Chu）說，由於新延伸的捷運站，由Santa Clara縣交通局、VTA與捷運共同管理，期間出現一些障礙，因此拖延了兩年才開通，不過仍是件令人高興的事。

朱感生說：「我們現在很希望能夠把捷運繼續推動到聖荷西市中心，同時也把我們從Milpitas捷運站跟Eastridge輕軌系統也能夠完成，這樣的話，我想會對南灣的居民有很多交通方面的便利，而減少道路擁擠，然後大家可以快的上下班。」

聖荷西市長Sam Liccardo表示，捷運延伸項目的好處，可以比喻成「前人種樹 後人乘涼」。

Liccardo說：「那一代人在那裡種植了這些樹木，我們正在收穫這些好處，我們需要繼續敞開大門，敞開大門重新想像我們的未來。」

而此次開通的Milpitas捷運站首次連通VTA的輕軌，乘客可以直接通過天橋轉換公交系統。

捷運矽谷延伸項目從2009年開始，但期間遇到經濟大衰退、預算及撥款不足等因素，被迫分成三階段進行／

首個延伸的捷運站，Fremont的Warm Springs捷運站，已於2017年通車，而下一階段的延伸工程將有4個車站，包括聖荷西的Alum Rock、市中心和Diridon，以及位於Avaya球場北邊的Santa Clara捷運站，預計2022年破土動工，於2030年完工。

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