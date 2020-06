特朗普指不會將邦聯將領命名軍事基地易名 國防部唱反調

【有線新聞】

美國反種族歧視浪潮擴大,最新爭議牽涉內戰時期擁護黑奴制度的南方邦聯,特朗普總統表明絕不考慮將國內以邦聯將領命名的軍事基地易名,民主黨則要求移除國會山莊南方將領雕像。

美國本土多個軍事基地以南北戰爭時期南方將領命名,國內三大基地如特種部隊總部北卡羅來納州的布拉格堡、訓練步兵與空降兵佐治亞州的本寧堡,與得州的胡德堡,另外7個基地大多是一、二戰期間成立,命名目的之一是冀與南部大和解。

捲入易名爭議的10個基地,全部位處昔日南方邦聯,亦是特朗普年底競逐連任的「必爭之地」。

特朗普形容,基地是「偉大美國遺產」、國家英雄征戰沙場贏得兩次世界大戰,易名一事絕不考慮。

白宮發言人隨後補充,如國會通過易名,總統不會簽署。說法與國防部唱反調,防長埃斯珀日前表示願意就是否改動基地名稱與跨黨派人士對話。

《紐約時報》引述消息,埃斯珀立場令特朗普不滿,白宮幕僚長梅多斯其後建議出手阻撓改名。

帶有邦聯歷史色彩的不只軍事設施,全國大大小小相關雕像存廢問題亦再成焦點,眾議院議長佩洛西去信兩院屬下委員會,要求移除國會山莊展示的11座邦聯領袖與將領雕像,點名其中兩名代表人物,分別擔任邦聯正副總統的戴維斯與史蒂芬斯,兩人被控叛國罪,信中形容雕像是「向仇恨致敬」 。

不過,委員會主席表示,雕像由全國50個州分捐贈,展示哪一人物由各州自行決定。

