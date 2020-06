【KTSF】

南加州迪士尼樂園計劃於7月17號重開。

迪士尼樂園周三公布分階段重開計劃,最先重開的是Downtown Disney,將於7月9日重開,兩個主題樂園則於7月17日重開。

迪士尼幾間酒店於7月23重新營業,迪士尼樂園表示,重開後所有遊客,包括年票持有人,都要通過網上預約才可進入樂園。

