舊金山交通局因為宣佈以後不會再接載警員前往反警暴集會現場,與警察工會隔空開火。

此外,交通局早前用巴士接載全副武裝的警員前往反警暴示威現場維持秩序引起爭議,局方最終宣布,不會再用巴士接載警員前往反警暴示威的現場。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin說:「當服務其他部門,可能影響我們的核心目標時,我們要停止,並產生疑問,我們當然希望支持警察局及局長使命,但同時,我們亦要尊重司機及乘客的擔憂。」

警察工會隨即在社交網站上發文指:「下一次如果有人逃票,或者遇到搞事的乘客,這些應該不再是警察局的工作,請局長不要調派我們做這樣的事。」

當被問到將來會否擔心司機及乘客的安全,局長表示,與警察局一向是合作夥伴,絕對相信警方會專業執法。

