州府擬削成人日間護理撥款 社區強烈不滿（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到疫情的影響,加州預計將面對543億元的財赤,為了平衡預算,州長紐森在最新一份預算當中,建議取消對成人日間護理的撥款,引起社區強烈的不滿。

80歲的方秋銀身體一直有很多毛病,腰部有四個骨質增生,生骨刺壓著左腳神經,令她行、坐、站都有困難,後來方太又跌斷了左腳股骨,心臟又有問題,安裝了起搏器,用助步車(Walker)協助亦寸步難行。

方秋銀說:「我當時已經是一個完整的殘疾人,日間我女兒上班,女婿上班,兩個孫上學,我自己一個孤零零在家,真的痛起來,叫天天不應,叫地地不聞,那時候真的很痛苦。」

直到2012年,她在朋友的介紹下,加入了列治文區的成龍成人日間護理中心,在物理治療師的協助下,用了半年,她用拐杖就可以步行。

方秋銀表示,中心對她來說就像第二個家。

成人日間護理中心長者羅碧姬說:「我全家人都在香港,只有我一個人在此,我本來是很慘很慘,我曾經想尋死,突然間發現不是,我有人幫我,令我很開心,做回一個人。」

70多歲的羅碧姬,50多歲時證實患上柏金遜症,因為孤苦無依,一度想尋死,直到6年前加入護理中心後,做復健、學習使用電腦,亦找到人生樂趣。

不過這兩位長者未來有可能再次失去依靠,根據州長在5月份公布的預算修訂案中,建議從2021年元旦前,取消全州的成人日間護理中心計劃,意味著全舊金山7間中心將會關閉,受影響的長者高達650名。

安老自助處行政主任鍾月娟(Anni Chung)表示,日間護理中心與一般的康樂中心不同,有註冊護士、心理醫生及物理治療師坐陣,協助長者及殘障人士復健,讓他們活得有尊嚴,成龍中心這裡服務70多個長者,每年就需要170萬經費,大部分都是來自州府的MediCal。

鍾月娟說:「州長自己都講了很多,幫長者,建老人院應該怎樣做,又有Great Plate,66元包早餐午餐晚餐的計劃,如果他那麼關愛長者,怎麼可以去減我們這個日間護理,所以我們覺得他不太清楚,這些都是他的職員推上來,因為赤字太大要削減。」

取消撥款的消息傳出後,舊金山市參議會隨即通過決議案,促請州長收回成命,州眾議員邱信福亦收到很多來自社區的求助,他於是聯同數十名州府議員寫了聯署信,要求紐森不要取消撥款,至今雙方仍在商討的過程中。

方秋銀說:「如果關了門,我們以後何去何從?如何過日子呢?如何生活呢?打了很多問號,我今日在此代表中心全體的長者,要求州長及州政府不要關門,讓我們長者在此開開心心,走完人生最後一段路。」

過去兩任的州長都曾經在預算中構思過取消這筆撥款,不過在社區的爭取下,最終挽回撥款,鍾月娟指,如果紐森今次不聽社區的意見,下一步就是訴諸法律。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。