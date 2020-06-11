州府擬削成人日間護理撥款 社區強烈不滿（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到疫情的影響，加州預計將面對543億元的財赤，為了平衡預算，州長紐森在最新一份預算當中，建議取消對成人日間護理的撥款，引起社區強烈的不滿。

80歲的方秋銀身體一直有很多毛病，腰部有四個骨質增生，生骨刺壓著左腳神經，令她行、坐、站都有困難，後來方太又跌斷了左腳股骨，心臟又有問題，安裝了起搏器，用助步車（Walker）協助亦寸步難行。

方秋銀說：「我當時已經是一個完整的殘疾人，日間我女兒上班，女婿上班，兩個孫上學，我自己一個孤零零在家，真的痛起來，叫天天不應，叫地地不聞，那時候真的很痛苦。」

直到2012年，她在朋友的介紹下，加入了列治文區的成龍成人日間護理中心，在物理治療師的協助下，用了半年，她用拐杖就可以步行。

方秋銀表示，中心對她來說就像第二個家。

成人日間護理中心長者羅碧姬說：「我全家人都在香港，只有我一個人在此，我本來是很慘很慘，我曾經想尋死，突然間發現不是，我有人幫我，令我很開心，做回一個人。」

70多歲的羅碧姬，50多歲時證實患上柏金遜症，因為孤苦無依，一度想尋死，直到6年前加入護理中心後，做復健、學習使用電腦，亦找到人生樂趣。

不過這兩位長者未來有可能再次失去依靠，根據州長在5月份公布的預算修訂案中，建議從2021年元旦前，取消全州的成人日間護理中心計劃，意味著全舊金山7間中心將會關閉，受影響的長者高達650名。

安老自助處行政主任鍾月娟（Anni Chung）表示，日間護理中心與一般的康樂中心不同，有註冊護士、心理醫生及物理治療師坐陣，協助長者及殘障人士復健，讓他們活得有尊嚴，成龍中心這裡服務70多個長者，每年就需要170萬經費，大部分都是來自州府的MediCal。

鍾月娟說：「州長自己都講了很多，幫長者，建老人院應該怎樣做，又有Great Plate，66元包早餐午餐晚餐的計劃，如果他那麼關愛長者，怎麼可以去減我們這個日間護理，所以我們覺得他不太清楚，這些都是他的職員推上來，因為赤字太大要削減。」

取消撥款的消息傳出後，舊金山市參議會隨即通過決議案，促請州長收回成命，州眾議員邱信福亦收到很多來自社區的求助，他於是聯同數十名州府議員寫了聯署信，要求紐森不要取消撥款，至今雙方仍在商討的過程中。

方秋銀說：「如果關了門，我們以後何去何從？如何過日子呢？如何生活呢？打了很多問號，我今日在此代表中心全體的長者，要求州長及州政府不要關門，讓我們長者在此開開心心，走完人生最後一段路。」

過去兩任的州長都曾經在預算中構思過取消這筆撥款，不過在社區的爭取下，最終挽回撥款，鍾月娟指，如果紐森今次不聽社區的意見，下一步就是訴諸法律。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。