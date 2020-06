San Mateo縣新型肺炎患者以拉美裔最多（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣新冠病毒的統計數據顯示,縣內確診最多的人群是拉美裔,但死亡率仍是長者居多,縣府官員還指出,由於近期持續有示威遊行活動,是否會因此而增加確診人數,則需要一、兩周時間才能知道。

San Mateo縣周三新增確診案例38宗,共計2,475宗,死亡案例仍維持在93人。

縣府經理Mike Callagy表示,縣內確診率最高的是拉美裔,不過拉美裔居民的年齡相對較年輕,因此死亡率並不高,反而在長期護理機構的長者死亡率最高。

Callagy說:「93人中有59人死亡,是在長期護理機構,這令人震驚,好消息是,我們只有39名病人,因為新型肺炎住院,只有5人是在加護病房,這個數字也有下降。」

Callagy表示,由於住院人數明顯下降,因此縣內醫院目前病床的空置率也有回升,他說,全縣至今已有超過44,000人做過檢測,病毒傳播機率下降了5.6,不過檢測棉簽仍然不足,他希望可以儘快補足,達到州府的要求,而且計劃在南舊金山、San Bruno和Millbrae設立檢測站。

另外,縣府也為登記的1,300個弱勢家庭提供送餐服務。

Callagy說:「我們投入110萬元給本地商業,保留工作,是雙贏,幫助餐廳、餐廳員工,以及那些從這些商戶領取養美味餐點的人。」

縣府官員指出,最近一、兩個星期持續不斷的「黑人生命寶貴」示威遊行,以及逐漸重啟的各項經濟及活動,都有可能增加病毒擴散的風險。

Callagy說:「儘管有更多要重開,但也將出現更多案例,我們還不清楚集會和示威對疫情有怎樣的影響,大概需要幾星期才知道。」

不過縣府官員也感謝居民遵守居家抗疫令及衛生指引,才令疫情受控,但集會示威等這類多人聚集的活動,會增加病毒傳播率,例如北灣Napa縣,上星期就激增31宗新確診案例,是之前一周的兩倍。

Napa縣衛生官員認為,確診人數大幅增加,可能與亡兵紀念日假期的聚會活動有關。

衛生官員建議,凡參加過示威遊行的民眾,都應接受新冠病毒檢測,而為防止第二波疫情,民眾外出以及接觸顧客的員工仍要戴口罩,保持至少6尺社交距離,常洗手或用免洗擦手液。

