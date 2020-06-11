San Mateo縣新型肺炎患者以拉美裔最多（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣新冠病毒的統計數據顯示，縣內確診最多的人群是拉美裔，但死亡率仍是長者居多，縣府官員還指出，由於近期持續有示威遊行活動，是否會因此而增加確診人數，則需要一、兩周時間才能知道。

San Mateo縣周三新增確診案例38宗，共計2,475宗，死亡案例仍維持在93人。

縣府經理Mike Callagy表示，縣內確診率最高的是拉美裔，不過拉美裔居民的年齡相對較年輕，因此死亡率並不高，反而在長期護理機構的長者死亡率最高。

Callagy說：「93人中有59人死亡，是在長期護理機構，這令人震驚，好消息是，我們只有39名病人，因為新型肺炎住院，只有5人是在加護病房，這個數字也有下降。」

Callagy表示，由於住院人數明顯下降，因此縣內醫院目前病床的空置率也有回升，他說，全縣至今已有超過44,000人做過檢測，病毒傳播機率下降了5.6，不過檢測棉簽仍然不足，他希望可以儘快補足，達到州府的要求，而且計劃在南舊金山、San Bruno和Millbrae設立檢測站。

另外，縣府也為登記的1,300個弱勢家庭提供送餐服務。

Callagy說：「我們投入110萬元給本地商業，保留工作，是雙贏，幫助餐廳、餐廳員工，以及那些從這些商戶領取養美味餐點的人。」

縣府官員指出，最近一、兩個星期持續不斷的「黑人生命寶貴」示威遊行，以及逐漸重啟的各項經濟及活動，都有可能增加病毒擴散的風險。

Callagy說：「儘管有更多要重開，但也將出現更多案例，我們還不清楚集會和示威對疫情有怎樣的影響，大概需要幾星期才知道。」

不過縣府官員也感謝居民遵守居家抗疫令及衛生指引，才令疫情受控，但集會示威等這類多人聚集的活動，會增加病毒傳播率，例如北灣Napa縣，上星期就激增31宗新確診案例，是之前一周的兩倍。

Napa縣衛生官員認為，確診人數大幅增加，可能與亡兵紀念日假期的聚會活動有關。

衛生官員建議，凡參加過示威遊行的民眾，都應接受新冠病毒檢測，而為防止第二波疫情，民眾外出以及接觸顧客的員工仍要戴口罩，保持至少6尺社交距離，常洗手或用免洗擦手液。

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