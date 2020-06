家屬國會作證為示威中被殺警員討公道

【KTSF 江良慧報道】

在George Floyd警暴案所引起的爭議中,不僅是反警暴反種族主義的陣營要求社會正義,警察的家屬周三也在眾議院司法委員會的經政改革問題聽證會上,要求為示威騷亂中被殺害的警員討回公道。

在周三眾議院聽證會上,在奧克蘭殉職的聯邦國土安全人員Patrick Underwood的家人作證,她指出,Floyd警暴案必須譴責,但社會大眾也必須為在示威中執行任務而被人射殺的警員討回公道。

Patrick Underwood的家人Angela Underwood Jacob說:「我願我兄弟Patrick獲得同樣的正義,他為國土安全部服務,直至他被人盲目暴力殺害於加州奧克蘭聯邦法院的台階上,他咽氣於冷硬水泥地上,身中多槍死亡,恐懼、仇恨、無知和盲目的暴力,奪走了我弟弟Patrick的生命。」

她也指出,有少數人藉著事件試圖分化美國,藉社會正義之名而行搶掠暴力。

Angela Underwood Jacob說:「我們絕不能解決世代的、有系統的不公義,以正義之名而行掠奪、焚燒、破壞財產和殺害之事,我們必須找到合法、和平的解決辦法,使所有人受益,這一點,這比黑、白或藍問題更大,這是一個人道問題,當權勢人物選擇濫權時,那就是壓迫之所謂,當無辜者被正義之名所傷害時,沒有人得勝,大家都輸了。」

她也批評一些人以為解散警隊,就可以解決警暴與歧視問題,這種見解可笑。

Angela Underwood Jacob說:「警暴絕不可恕,但大錯特錯的是,藉歧視和不公平而製造藉口,掠奪和燒毀我們的社區,殺害執法官員,而可笑的是,宣布對警察削資為解決警暴和歧視的辦法,因為這不是解決方案,令國家無去路,令安全網移除,而那是每個公民應得的民選官員保護。」

