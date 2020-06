【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)有非洲裔社區組織要求撤走所有在奧克蘭的學校內駐守的警員。

目前奧克蘭聯合校區的118間學校內都有警員駐守,奧克蘭校區教育委員會周三提出移除所有校內警員,這個行動以George Floyd命名,主要由非洲裔社區組織Black Organizing Project發起,他們表示,目的是保障非洲裔青年的性命。

該組織表示,奧克蘭校區在2013至18年間,每年支付930萬元給警局,奧克蘭的非洲裔學生佔26%,但是在被捕學生中,非洲裔佔73%。

他們希望校區可以投放更多資金在學生身上,而不是在警員身上,在場有非洲裔學生聲援。

類似的提案幾年前曾經在奧克蘭教委會上提出過,但一度被駁回,教委會預料會在6月24日表決這項議案。

