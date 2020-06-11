舊金山Muni今明兩年不會再加車費

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山兩名市參事與交通局達成協議，今明兩年Muni公車車費不會再加價。

舊金山交通局董事會今年4月通過加價議案，用來資助營運成本，在11月1日起，使用路路通卡Clipper Card的單程票價，由現時的2.5元加至2.8元，以現金購票的車費不變，維持在3元。

加價議案引起市參事佩斯金（Aaron Peskin）及潘正義（Dean Preston）的不滿，他們於是提出修改市憲章，規定交通局以後每次加價，必須經過市參議會的同意，並打算交由選民表決。

最終雙方達成共識，交通局答應未來兩年Muni車費不會加價，兩名市參事亦同意撤回選舉提案。

佩斯金說：「當我們正在度過疫情的難關，首要任務是讓市民以正確及衛生的方法再次乘搭巴士，這段時間實在不適宜加價，即使交通局有財政困難。」

協議中包括，交通局將來要加價，必須與公車服務的表現掛勾，而為了幫助局方解決財困，市府會想辦法幫交通局增加收入，不排除提出選舉提案，以稅收來資助公車服務。

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