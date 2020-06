舊金山Muni今明兩年不會再加車費

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山兩名市參事與交通局達成協議,今明兩年Muni公車車費不會再加價。

舊金山交通局董事會今年4月通過加價議案,用來資助營運成本,在11月1日起,使用路路通卡Clipper Card的單程票價,由現時的2.5元加至2.8元,以現金購票的車費不變,維持在3元。

加價議案引起市參事佩斯金(Aaron Peskin)及潘正義(Dean Preston)的不滿,他們於是提出修改市憲章,規定交通局以後每次加價,必須經過市參議會的同意,並打算交由選民表決。

最終雙方達成共識,交通局答應未來兩年Muni車費不會加價,兩名市參事亦同意撤回選舉提案。

佩斯金說:「當我們正在度過疫情的難關,首要任務是讓市民以正確及衛生的方法再次乘搭巴士,這段時間實在不適宜加價,即使交通局有財政困難。」

協議中包括,交通局將來要加價,必須與公車服務的表現掛勾,而為了幫助局方解決財困,市府會想辦法幫交通局增加收入,不排除提出選舉提案,以稅收來資助公車服務。

